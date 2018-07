Cavaliers derrota Warriors em casa com show de LeBron James

O Cleveland Cavaliers e LeBron James deram uma demonstração de força na rodada de quinta-feira da NBA. Em casa, a equipe do Ohio derrotou o Golden State Warriors, time de melhor campanha na temporada 2014/2015 da liga, por 110 a 99, com uma atuação de gala do seu principal jogador, cestinha do duelo com 42 pontos.

O triunfo confirmou o excelente momento do Cavaliers que venceu 18 das últimas 20 partidas. Além disso, o time de Cleveland conquistou o 11º triunfo consecutivo como mandante. Agora a equipe acumula 37 vitórias e 22 derrotas, na terceira colocação na Conferência Leste.

Os times fizeram um primeiro tempo equilibrado, com 12 mudanças na liderança do placar e que foi vencido pelo Cavaliers por 61 a 56. Porém, o time de Cleveland deslanchou após o intervalo chegando a liderar o placar por 86 a 70, comandado por LeBron.

O astro, além dos 42 pontos, também obteve 11 rebotes e deu cinco assistências. Nem tudo, porém, foi bom para o Cavaliers, pois Kyrie Irving, autor de 24 pontos, deixou a quadra com uma lesão no ombro esquerdo. Já Kevin Love marcou 16 pontos.

Stephen Curry anotou 18 pontos pelo Warriors, mas apenas seis após o primeiro quarto, tendo acertado somente cinco de 17 arremessos de quadra. David Lee liderou o time de Oakland, agora com 44 triunfos e 11 derrotas, com 19 pontos, enquanto Danny Green anotou 16 pontos e Klay Thompson fez 13. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 14 minutos, com cinco pontos e uma assistência pelos líderes da Conferência Oeste.

No outro jogo da rodada de quinta-feira da NBA, o Phoenix Suns derrotou o Oklahoma City Thunder por 117 a 113, em casa, num duelo definido apenas na prorrogação, apesar da grande atuação de Russel Westbrook, mesmo que ele não tenha apresentado grande precisão nos arremessos.

O armador conseguiu o 12º "triple-double" da sua carreira, sendo o quarto nesta temporada, dessa vez com 39 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, mas errou um arremesso decisivo a 5s7 do fim do tempo extra. Além disso, errou os seus oito primeiros arremessos de quadra, convertendo 12 de 38 ao longo do confronto.

Por sua vez, Eric Bledsoe chegou próximo de conseguir dois dígitos em três fundamentos, com 28 pontos, 13 rebotes e nove assistências pelo Suns, mas deixou a quadra com a vitória em um confronto direto por uma vaga nos playoffs da NBA. O Thunder é o oitavo colocado da Conferência Oeste, com 32 triunfos e 26 derrotas, enquanto o Suns está em décimo lugar, com 31 vitórias em 59 partidas.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Detroit Pistons x New York Knicks

Toronto Raptors x Golden State Warriors

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans x Miami Heat

Denver Nuggets x Utah Jazz

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder