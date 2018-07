Cavaliers e Warriors sofrem derrotas na pré-temporada da NBA

Finalistas do último campeonato da NBA, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers entraram em quadra para compromissos da pré-temporada e foram derrotados. O jogo do Cavaliers foi o seu primeiro na reta final de preparação para a temporada 2017/2018, sendo que a equipe perdeu para o Atlanta Hawks por 109 a 93, em casa, na noite de quarta-feira.

O Cavaliers não contou com LeBron James, em recuperação de um torção no tornozelo esquerdo, e Isaiah Thomas, que chegou ao time após uma troca com o Boston Celtics, mas estreou Dwyane Wade e Derrick Rose. Ambos ficaram 14 minutos em quadra e anotaram sete pontos cada pelo time de Cleveland.

Já Kevin Love terminou a partida com 12 pontos e cinco rebotes em 15 minutos, enquanto Kay Felder foi o cestinha do Cavaliers com 15 pontos. Dennis Schroder liderou o triunfo do Hawks com 18 pontos.

O Warriors, que havia perdido o seu primeiro compromisso na pré-temporada para o Denver Nuggets, dessa vez caiu para o Minnesota Timberwolves por 111 a 97, em Shenzhen, na China. Kevin Durant foi o cestinha da partida com 20 pontos. Stephen Curry marcou 14 pontos para os atuais campeões da NBA e Klay Thompson fez 13. Pelo Timberwolves, os destaques foram Jimmy Butler e Karl-Anthony Towns, com 16 pontos cada.

Com a primeira escolha dos dois últimos Drafts da NBA em quadra, o Philadelphia 76ers perdeu para o Memphis Grizzlies por 110 a 89. O australiano Ben Simmons, selecionado em 2016, somou nove assistências, sete rebotes e seis pontos, enquanto Markelle Fultz, escolhido em 2017, anotou quatro pelo time da Filadélfia, acertando apenas dois de 13 arremessos de quadra. Brandan Wright liderou o Grizzlies com 16 pontos.

Também na noite de quarta, o Charlotte Hornets bateu o Detroit Pistons por 108 a 106, o Indiana Pacers superou o Milwaukee Bucks por 104 a 86, o Dallas Mavericks fez 118 a 71 no Dallas Mavericks e o Denver Nuggets venceu o Los Angeles Lakers por 128 a 107. Já o Utah Jazz passou pelo Maccabi Haifa por 117 a 78.