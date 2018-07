Cavaliers e Wizards garantem vaga nas semifinais do Leste

Os playoffs da Conferência Leste conheceram seus dois primeiros classificados para as semifinais na rodada de domingo da NBA. Cleveland Cavaliers e Washington Wizards venceram os quatro jogos de suas séries, confirmaram as "varridas" diante de Boston Celtics e Toronto Raptors, respectivamente, e avançaram na briga pelo título da temporada 2014/2015.

No primeiro jogo do dia, o Cavaliers confirmou sua superioridade diante do jovem time do Celtics ao fazer 101 a 93. Como nas outras partidas, os atletas de Boston mostraram bastante disposição e até equilibraram o confronto em alguns momentos. Mas na hora da decisão, LeBron James, com 27 pontos e 10 rebotes, e Kyrie Irving, com 24 pontos e 11 rebotes, garantiram o triunfo. Do outro lado, destaque para os 21 pontos e nove assistências de Isaiah Thomas e os 21 pontos e 11 rebotes de Jared Sullinger.

Com a classificação, o Cavaliers espera o vencedor da série entre Chicago Bulls e Milwaukee Bucks, liderada pelo Bulls por 3 a 1, para conhecer seu adversário. Mas o time terá problemas para resolver. Kevin Love deixou a quadra com o ombro deslocado e preocupa. J.R. Smith foi excluído da partida após agressão covarde a Jae Crowder e pode ser suspenso pela NBA.

Em Washington também aconteceram algumas confusões, principalmente envolvendo Kyle Lowry, mas o jogo de domingo foi resolvido cedo. O Wizards não teve qualquer trabalho para atropelar o Toronto Raptors mais uma vez, por 125 a 94, e confirmou a surpreendente "varrida" diante do time canadense. Agora, espera quem passar de Atlanta Hawks e Brooklyn Nets.

Com grande desempenho no início da partida, o Wizards chegou a ter 30 pontos de vantagem. Sete jogadores da equipe marcaram ao menos 10 pontos, com destaque para Bradley Beal, que anotou 23, e Marcin Gortat, com 21, além de 11 rebotes. Nenê terminou com 10 pontos. Pelo Raptors, Lowry foi o único que teve boa atuação, com 21 pontos.

OESTE

Do lado do Oeste, o confronto entre Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs vai se confirmando como o mais equilibrado desta primeira rodada dos playoffs. No domingo, mesmo atuando no Texas, o Clippers venceu o jogo 4 por 114 a 105, empatou o duelo em 2 a 2 e retomou o mando de quadra. Agora, depende de dois triunfos na Califórnia para avançar.

O jogo foi equilibrado, mas Chris Paul assumiu o controle nos últimos dois períodos para garantir a vitória ao Clippers. O armador, aliás, foi o cestinha em quadra, com 34 pontos, além de sete assistências. Blake Griffin teve outra grande atuação, com 20 pontos, 19 rebotes e sete assistências. Pelo Spurs, destaque para os 26 pontos de Kawhi Leonard, além dos 22 pontos e 14 rebotes de Tim Duncan.

Já no duelo texano, o Dallas Mavericks conseguiu a primeira vitória diante do Houston Rockets, por 121 a 109, diminuiu a diferença na série para 3 a 1 e continuou sonhando com a vaga. Para isso, no entanto, precisará vencer as próximas três partidas, sendo duas delas na casa do adversário.

Sem Rajon Rondo e Chandler Parsons, o Mavericks viu seus substitutos em grande noite, ambos anotando "double-doubles". J.J. Barea comandou o ataque e terminou com 17 pontos e 13 assistências. Já Al-Farouq Aminu desempenhou ótima defesa em James Harden e anotou 16 pontos e 12 rebotes. O grande cestinha, no entanto, foi Monta Ellis, com 31 pontos. Pelo Rockets, destaque para os 24 de James Harden e os 23 de Josh Smith.

Os playoffs da NBA terão sequência nesta segunda-feira com mais três partidas. Perdendo por 2 a 1, o Brooklyn Nets tem a chance de empatar a série em casa diante do Atlanta Hawks. Já o Chicago Bulls recebe o Milwaukee Bucks vencendo por 3 a 1 e podendo garantir a vaga. Em Portland, o Trail Blazers luta pela sobrevivência contra o Memphis Grizzlies, em desvantagem de 3 a 0.