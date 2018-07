Cavs garantem 1º lugar do Leste e Mavericks avançam aos playoffs

O Cleveland Cavaliers vai aos playoffs da NBA com a melhor campanha do Leste na temporada regular. Na noite de segunda-feira, o time assegurou o primeiro lugar da sua conferência ao derrotar o Atlanta Hawks por 109 a 94, em casa, com ótimas atuações de LeBron James, que anotou 34 pontos, e Kyrie Irving, que fez 35.

LeBron acertou 13 de 16 arremessos de quadra, converteu os seus cinco tiros livres, além de ter obtido seis rebotes e dado seis assistências. Além disso, o astro, que já foi eleito quatro vezes o MVP da NBA, brilhou no terceiro quarto, quando fez 19 pontos. Depois, descansou no último quarto.

Kevin Love foi outro destaque do Cavaliers ao obter 14 rebotes, além de ter anotado dez pontos pelo time de Cleveland, agora com 57 vitórias em 81 partidas. Kent Bazemore fez 23 pontos, Jeff Teague anotou 21 pontos e deu nove assistências e Al Horford conseguiu um "double-double" com 20 pontos e 11 rebotes. Pelo Hawks, o terceiro colocado do Leste.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, o Dallas Mavericks se tornou o sétimo time da Conferência Oeste classificado aos playoffs ao superar o Utah Jazz por 101 a 92, fora de casa, em confronto direto. O alemão Dirk Nowitzki brilhou ao anotar 21 pontos, tendo acertado quatro arremessos de três, além de ter capturado 11 rebotes.

Já Deron Williams fez 23 pontos no reencontro com a sua antiga equipe. Gordon Hayward foi o cestinha da partida com 26 pontos pelo Jazz, mas converteu apenas um de nove arremessos de três. O brasileiro Raulzinho deu três assistências e capturou dois rebotes nos sete minutos em que permaneceu em quadra.

A derrota foi desastrosa para o Jazz, que já não depende de suas forças para se classificar aos playoffs, por tem a mesma campanha do Houston Rockets - 40 triunfos em 81 partidas -, mas está em desvantagem nos critérios de desempate.

O Rockets ficou em situação favorável após bater o Minnesota Timberwolves por 129 a 105, em Minneapolis. James Harden registrou 34 pontos e Dwight Howard acumulou 19 pontos e oito rebotes. Shabazz Muhammad anotou 23 pontos pelo Timberwolves, o terceiro pior time do Oeste, que tentava conquistar a quarta vitória seguida pela primeira vez desde 2012.

No último jogo de Kobe Bryant como visitante em sua carreira de 20 anos, os astros do Oklahoma City Thunder brilharam e lideraram a vitória por 112 a 79 sobre o Los Angeles Lakers. Kevin Durant anotou 34 pontos e Russel Westbrook conseguiu um "triple-double" ainda no primeiro tempo e fechou a partida com 14 assistências, 13 pontos e dez rebotes. Esta é a 18ª vez na temporada, um recorde na NBA, e a 37ª na carreira que ele consegue atingir dois dígitos em três fundamentos.

Bryant pareceu exibir a sua antiga forma no início da partida ao anotar 13 pontos no primeiro período, mas depois não acertou mais nenhum arremesso diante do Thunder, que exibiu um vídeo de homenagem ao jogador antes do início do duelo. O brasileiro Marcelinho Huertas somou cinco assistências, quatro pontos e quatro rebotes nos 27 minutos em que atuou pelo Lakers.

Outro brasileiro a entrar em quadra na noite de segunda, Cristiano Felício manteve a boa fase no final da temporada regular ao anotar 16 pontos, um recorde pessoal na NBA, e obter seis rebotes nos 27 minutos em que permaneceu em quadra pelo já eliminado Chicago Bulls na vitória por 121 a 116 sobre o New Orleans Pelicans, fora de casa.

Jimmy Butler anotou 23 pontos, sendo 12 nos últimos seis minutos, e Nikola Mirotic fez 20 pelo Bulls, que não aproveitou Pau Gasol e Derrick Rose. James Ennis foi o cestinha da partida com 29 pontos pelo Pelicans.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA DE SEGUNDA-FEIRA DA NBA

Cleveland Cavaliers 109 x 94 Atlanta Hawks

Orlando Magic 107 x 98 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 100 x 114 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 111 x 120 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 105 x 129 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 116 x 121 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 112 x 79 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 92 x 101 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 101 x 105 Sacramento Kings

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA DE TERÇA-FEIRA DA NBA

Indiana Pacers x New York Knicks

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x Miami Heat

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies