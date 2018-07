Cavaliers mantêm invencibilidade e LeBron entra para Top 10 dos cestinhas da NBA

Único invicto na temporada da NBA, o Cleveland Cavaliers venceu mais uma na noite deste sábado, em dia histórico para LeBron James. Com sua grande atuação no triunfo sobre o Philadelphia 76ers por 102 a 101, fora de casa, o astro entrou para o Top 10 dos maiores cestinhas da história da liga norte-americana de basquete profissional.

Com os 25 pontos anotados no Wells Fargo Center, LeBron superou Hakeem Olajuwon e se tornou o 10º maior cestinha da história da NBA. Ele tem agora 26.970 pontos, contra 26.946 de Olajuwon. O nono colocado da lista, Elvin Hayes, ainda tem boa vantagem sobre o jogador do Cavaliers: 27.313. A primeira posição pertence a Kareem Abdul-Jabbar, responsável por 38.387 pontos.

LeBron alcançou a marca ao anotar seus dois primeiros pontos na partida. Além disso, obteve um "double-double" ao contribuiu com 14 assistências. Anotou ainda oito rebotes. Kevin Love também se destacou com um "double-double", de 20 pontos e 11 rebotes.

Pelo lado do time da casa, Joel Embiid foi o cestinha da equipe, com 22 pontos. Ersan Ilyasova registrou 21. Mas não foi o suficiente para buscar a primeira vitória na temporada. Com cinco derrotas seguidas, o 76ers já indica que deve ter dificuldades no campeonato, como aconteceu na edição passada.

O Cavaliers, por sua vez, segue motivado pelo título obtido na temporada passada, em uma grande virada sobre o Golden State Warriors na final. Invicto, soma seis vitórias consecutivas e lidera com folga a Conferência Leste.

No lado Oeste, os líderes confirmaram o favoritismo e venceram mais uma. O Oklahoma City Thunder bateu o Minnesota Timberwolves por 112 a 92, em casa, enquanto o Los Angeles Clippers superou o San Antonio Spurs por 116 a 92, longe dos seus domínios.

Em Oklahoma, Russell Westbrook novamente liderou a equipe, porém sem o desempenho brilhante das últimas partidas. Sem um "triple-double", ele anotou "só" 28 pontos, oito assistências e seis rebotes. Já Enes Kanter cravou 20 pontos e dez rebotes. Mas o cestinha do confronto foi Karl-Anthony Towns, responsável por 33 pontos, em favor do Timberwolves.

O Thunder divide a ponta da Conferência Oeste com o Clippers, ambos com cinco vitórias e uma derrota. Longe de casa, o time de Los Angeles contou com 28 pontos, cinco rebotes e três assistências de Blake Griffin. Pelo Spurs, brilhou LaMarcus Aldridge, com 19 pontos. A equipe texana ocupa o terceiro posto na tabela, com cinco triunfos e duas derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Oklahoma City Thunder 112 x 92 Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers 101 x 102 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 88 x 86 Washington Wizards

Detroit Pistons 103 x 86 Denver Nuggets

Indiana Pacers 111 x 94 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 112 x 97 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 117 x 91 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 92 x 116 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos deste domingo:

New York Knicks x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns