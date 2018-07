Cavaliers massacra Raptors no primeiro jogo da final do Leste

Ainda invicto nos playoffs da NBA, o Cleveland Cavaliers se manteve avassalador no primeiro jogo das finais da Conferência Leste. Na noite de terça-feira, o time de Ohio abriu vantagem na série contra o Toronto Raptors ao massacrá-lo por 115 a 84, em casa. Assim, a equipe agora soma nove triunfos em nove jogos disputados na pós-temporada.

LeBron James teve uma atuação praticamente sem erros. Ele anotou 24 pontos em apenas três quartos pelo Cavaliers, tendo acertado os seus primeiros nove disparos. Kyrie Irving também brilhou, sendo o cestinha da partida ao anotar 27 pontos, além de ter dado cinco assistências pelo time de Cleveland, que teve aproveitamento de 67% nos arremessos de quadra no primeiro tempo, vencido por 66 a 44.

O Raptors ainda anotou os sete primeiros pontos após ao intervalo, mas não conseguiu nem esboçar uma reação, permitindo que o Cavaliers poupasse os seus principais jogadores no último quarto, incluindo LeBron.

Assim, a inatividade de nove dias não pesou para o Cavaliers, que na temporada passada perdeu a final da NBA, quando sofreu com várias lesões, mas agora conta com um elenco saudável. E com o triunfo de terça, se tornou a primeira equipe a vencer os seus primeiros nove jogos nos playoffs desde que o San Antonio Spurs ganhou dez consecutivos em 2012.

"Tudo é parte da nossa preparação", comentou LeBron ao explicar o desempenho até agora perfeito da sua equipe nos playoffs. "Entendemos o momento e os jogadores estão respondendo", acrescentou.

A vitória por 31 pontos de diferença foi a maior do Cavaliers em sua história nos playoffs. Porém, ao contrário do que ocorreu na segunda rodada da pós-temporada, quando apostou nos arremessos de longa distância e converteu 77 tentativas de três para "varrer" o Atlanta Hawks em quatro jogos, na noite de terça o time de Cleveland deixou esses tiros em segundo plano, tendo acertado sete de 20 disparos de três.

DeMar DeRozan anotou 18 pontos, enquanto Bismack Biyombo marcou 12 pelo Raptors, que só teve um dia de preparação para encarar o Cavaliers, após fechar a série contra o Miami Heat apenas no sétimo jogo, assim como havia ocorrido na primeira rodada dos playoffs. Assim, só conseguiu manter o duelo equilibrado no primeiro quarto, que fechou perdendo por 33 a 28. "Acho que eles foram a equipe mais descansada e rápida", indicou Dwane Casey, treinador do time canadense.

O segundo jogo entre Cavaliers e Raptors será disputado na próxima quinta-feira em Cleveland. Nesta quarta, o Golden State Warriors busca a primeira vitória diante do Oklahoma City Thunder, que triunfou no primeiro duelo da decisão da Conferência Oeste, em Oakland.