Cavaliers perde do Bulls e sofre a terceira derrota seguida na NBA

Atual campeão da NBA, o Cleveland Cavaliers sofreu a terceira derrota seguida na temporada regular, na noite desta sexta-feira, ao ser batido pelo Chicago Bulls por 111 a 105, fora de casa. Com atuação irregular do astro LeBron James, o time de Cleveland já preocupa a torcida em razão do desempenho hesitante nas últimas rodadas.

Com o quinto revés na temporada, o Cavaliers não perdeu a liderança da Conferência Leste. Mas já perdeu a aura de melhor time do campeonato, que vinha sendo conquistada pelas boas atuações no início, no embalo do título da temporada passada. Agora o time de LeBron tem apenas a quarta melhor campanha, atrás até do Los Angeles Clippers, terceiro colocado da Conferência Oeste.

Jogando em Chicago, o Cavaliers contou com boa atuação de LeBron, com seus 27 pontos, 13 assistências e cinco rebotes. Kyrie Irving contribuiu com 20 pontos, mas não foi o suficiente para segurar o bom trabalho coletivo dos anfitriões, liderados por Jimmy Butler e seus 26 pontos. Dwyane Wade anotou 24 e Rajon Rondo ainda cravou um "triple-double" de 15 pontos, 12 assistências e 11 rebotes.

Depois deste revés, um novo tropeço deve tirar o Cavaliers da ponta no lado Leste, em razão do crescimento inesperado do Toronto Raptors nas últimas semanas. Nesta sexta, a equipe canadense venceu mais uma ao superar o Los Angeles Lakers por 123 a 80. Enquanto o Cavaliers sofria a terceira derrota seguida, o Raptors acumulava o quinto triunfo consecutivo.

O Raptors chegou ao retrospecto de 13 vitórias e 6 derrotas graças ao bom desempenho individual de Kyle Lowry, autor de 24 pontos, e ao trabalho coletivo do grupo, com Norman

Powell e DeMar DeRozan, com 16 pontos cada, e Cory Joseph, com 14. O brasileiro Lucas Bebê também deu boa contribuição. Em baixa nos últimos jogos, ele se destacou com 13 pontos, três rebotes e duas roubadas de bola.

Pela Conferência Oeste, o San Antonio Spurs manteve a perseguição ao líder Golden State Warriors ao superar o Washington Wizards por 107 a 105. Diante de sua torcida, o Spurs foi liderado por Kawhi Leonard e seus 23 pontos. Ele foi o responsável por marcar a cesta que decretou a virada do Spurs quando faltavam apenas seis segundos para o fim da partida.

Com o resultado, o Spurs exibe agora retrospecto de 16 vitórias e quatro derrotas. Dono da segunda melhor campanha do campeonato até agora, a equipe só está trás do Warriors, que tem 16 triunfos e três revezes.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 88 x 105 Orlando Magic

Boston Celtics 97 x 92 Sacramento Kings

Toronto Raptors 123 x 80 Los Angeles Lakers

New York Knicks 118 x 114 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 111 x 105 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 96 x 114 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 85 x 121 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 107 x 105 Washington Wizards

Denver Nuggets 110 x 128 Houston Rockets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

Utah Jazz x Denver Nuggets

Portland Trail Blazers x Miami Heat

Golden State Warriors x Phoenix Suns