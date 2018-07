Cavaliers se recupera e vence Suns em casa com brilho de LeBron James

Após concluir uma série de seis jogos como visitante com uma derrota acachapante para o Golden State Warriors, o Cleveland Cavaliers voltou para casa e retomou a rotina de vitórias. Pela rodada de quinta-feira da NBA, o time de Ohio superou o Phoenix Suns por 118 a 103.

Kyrie Irving anotou 26 pontos e LeBron James ficou perto de registrar um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) ao fechar o duelo na Quicken Loans Arena com 21 pontos, 15 assistências e nove rebotes. Channing Frye registrou 18 pontos, Iman Shumpert fez 17 e James Jones, substituto do lesionado Kevin Love, marcou 14.

Assim, o time chegou aos 30 triunfos em 41 partidas, na liderança da Conferência Leste, deixando para trás a derrota por 35 pontos de diferença para o Warriors na última segunda-feira. O Cavaliers dominou praticamente todo o duelo e viu o Suns reduzir a sua vantagem para 12 pontos durante o último quarto, mas não mais do que isso.

Tyson Chandler terminou o duelo com 22 pontos e 16 rebotes, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa passou em branco nos quatro minutos em que atuou pelo Suns. O time sofreu a quarta derrota nas últimas cinco partidas e tem a pior campanha da Conferência Oeste.

SPURS VENCE, MAS PERDE GASOL

O San Antonio Spurs venceu na noite de quinta-feira o Denver Nuggets por 118 a 104, em casa, com 34 pontos de Kahwhi Leonard. Assim, ele anotou mais de 30 pontos pelo quinto jogo consecutivo, sendo que o feito foi alcançado logo depois de ser confirmado com um dos titulares do time da Conferência Oeste no All-Star Game da NBA.

O novato Dejounte Murray somou 24 pontos pelo Spurs, mas o time teve uma notícia ruim antes do duelo, com a perda de Pau Gasol, que fraturou o dedo anular da mão esquerda e vai desfalcar a equipe vice-líder do Oeste por tempo indeterminado.

O Nuggets viu chegar ao fim uma série de três vitórias, ainda que Nikola Jokic tenha alcançado um recorde pessoal de 35 pontos. O time de Denver ocupa a oitava posição no Oeste.

OUTROS JOGOS

O Minnesota Timberwolves encerrou uma sequência de seis derrotas como visitante ao vencer o Los Angeles Clippers por 104 a 101, na noite de quinta. Karl-Anthony Towns brilhou com 37 pontos, incluindo uma cesta a 45 segundos do fim, que colocou o seu time em vantagem, enquanto Andrew Wiggins anotou 27 pelo quarto pior time do Oeste.

DeAndre Jordan somou 29 pontos e 16 rebotes para o Clippers, e Austin Rivers marcou 20. O time de Los Angeles, que está na quarta posição no Oeste, já não vinha contando com Blake Griffin por lesão e também não pôde utilizar Chris Paul, também afastado por uma lesão.

Também na noite de quinta, o Miami Heat venceu o Dallas Mavericks por 99 a 95, em casa, com 32 pontos de Goran Dragic, sendo 22 no segundo tempo. Já o New York Knicks perdeu no Madison Square Garden por 113 a 110 para o Washington Wizards, mesmo com os 25 pontos anotados por Carmelo Anthony no segundo período, recorde em um quarto da franquia.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Golden State Warriors

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers