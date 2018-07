Cavaliers supera Nuggets com 15 pontos de Anderson Varejão

O Cleveland Cavaliers superou a má pontaria dos seus três principais jogadores para vencer na rodada de sexta-feira da NBA, encerrando uma sequência de duas derrotas. Fora de casa, a equipe superou o Denver Nuggets por 110 a 101, apesar do desempenho irregular de LeBron James, Kevin Love e Kyrie Irving.

O trio acertou apenas 19 de 45 arremessos de quadra. Mesmo assim, LeBron terminou a partida com um "double-double", com 22 pontos e 11 rebotes. E o que se destacou mesmo foi o jogo coletivo, com sete jogadores anotando ao menos dez pontos. Entre eles, o brasileiro Anderson Varejão, que foi titular, acertou seis de sete arremessos de quadra, somou 15 pontos e sete rebotes nos 28 minutos em que permaneceu em quadra, além de ter dado duas assistências.

Randy Foye marcou 28 pontos pelo Nuggets e foi o cestinha da partida, enquanto Wilson Chandler somou 14 pontos e dez rebotes. Após estrear na temporada 2014/2015 da NBA com um triunfo, o time de Denver perdeu as quatro partidas seguintes. Enquanto isso, o Cavaliers soma duas vitórias e três derrotas.

Em casa, o Toronto Raptors derrotou o Washington Wizards por 103 a 84, na noite de sexta-feira, com bela atuação de Kyle Lowry, que conseguiu o seu primeiro "triple-double" neste campeonato, com 13 pontos, 11 rebotes e dez assistências. DeMar DeRozan foi o cestinha da partida com 25 pontos pelo Raptors, que faz ótimo início de temporada, agora com cinco vitórias e uma derrota.

O Wizards acertou apenas 30 de 83 arremessos de quadra, o que acabou sendo determinante para o seu primeiro tropeço desde o revés na sua estreia no campeonato, diante do Miami. Assim, a equipe passa a somar quatro triunfos e duas derrotas. Otto Porter anotou 13 pontos pelo time de Washington, enquanto o brasileiro Nenê Hilário somou sete pontos, dois rebotes e uma assistência nos 18 minutos em que atuou.

Já o Memphis Grizzlies segue invicto na temporada 2014/2015 da NBA. Na noite de sexta-feira, a equipe conquistou o sexto triunfo consecutivo ao superar o Oklahoma City Thunder por 91 a 89, fora de casa. O Thunder chegou a ter a chance de vencer, mas Serge Ibaka acabou errando um arremesso de três no estouro do cronômetro.

Mike Conley anotou 20 pontos e liderou o Grizzlies. Reggie Jackson foi o cestinha da partida ao marcar 22 pontos pelo Thunder, enquanto Steven Adams somou 13 pontos e 11 rebotes. Sofrendo com as lesões de jogadores importantes, especialmente de Kevin Durant e Russel Westbrook, o Thunder faz péssimo início de temporada, com apenas uma vitória em seis partidas realizadas.

Também pela rodada de sexta-feira da NBA, o Chicago Bulls bateu o Philadelphia 76ers por 118 a 115, fora de casa. Mike Dunleavy marcou 27 pontos, sendo 12 deles no terceiro quarto, Jimmy Butler somou 23 e Pau Gasol terminou o duelo com 17 pontos e 12 rebotes pelo Bulls. Assim, o time de Chicago segue invicto como visitante neste campeonato, com quatro vitórias, além de acumular cinco triunfos e uma derrota na campanha geral.

Tony Wroten foi o cestinha da partida com 31 pontos pelo 76ers. O time da Filadélfia perdeu os seis jogos que disputou neste início de temporada, o seu pior começo desde o campeonato de 1972/1973, quando foi batido nas 15 primeiras partidas.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Bobcats 122 x 119 Atlanta Hawks

Orlando Magic 112 x 103 Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers 115 x 118 Chicago Bulls

Boston Celtics 101 x 98 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 110 x 99 New York Knicks

Detroit Pistons 98 x 95 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 103 x 84 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 89 x 91 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 112 x 114 Sacramento Kings

Utah Jazz 82 x 105 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 101 x 110 Cleveland Cavaliers

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers

Indiana Pacers x Washington Wizards

Atlanta Hawks x New York Knicks

Miami Heat x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Boston Celtics

Houston Rockets x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans