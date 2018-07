Cavaliers superam Clippers em casa e vencem a 2ª seguida

O Cleveland Cavaliers deu uma demonstração de força na rodada de quinta-feira da NBA ao superar o Los Angeles Clippers, uma das melhores equipes da Conferência Oeste, por 115 a 102, em casa, com boa atuação do astro LeBron James, que anotou 22 pontos e distribuiu 11 assistências.

J.R. Smith se destacou ao acertar seis arremessos de três, enquanto Kevin Love totalizou 18 pontos e 16 rebotes pelos Cavaliers, na primeira partida da equipe como mandante desde a derrota por 34 pontos de diferença para o Golden State Warriors, na última segunda-feira, na reedição da última final da NBA.

Os Cavaliers esboçaram uma reação no jogo seguinte, na última quarta-feira, ao baterem o Brooklyn Nets, mas ainda precisavam de um triunfo de peso, que veio diante dos Clippers, freando a ótima fase do time de Los Angeles, que só tinha perdido um dos últimos 12 jogos.

Kyrie Irving anotou 21 pontos para os líderes da Conferência Leste, que venceram 13 dos últimos 14 duelos com os Clippers, o quarto colocado do Oeste. Chris Paul marcou 20 pontos e J.J. Redick anotou 17 pelo time de Los Angeles, que só acertou seis arremessos de três e mais uma vez não contou com Blake Griffin, lesionado.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o San Antonio Spurs massacrou o Phoenix Suns por 117 a 89, fora de casa. Selecionado horas antes para ser titular pela primeira vez na sua carreira no All-Star Game, Kahwi Leonard brilhou ao anotar 21 pontos.

O time de San Antonio contou com 66 pontos dos seus reservas para triunfar. Esta foi a 12ª vitória seguida dos Spurs, o vice-líder da Conferência Oeste, que igualaram o seu melhor começo de temporada, na 2010/2011, com 37 triunfos em 43 jogos.

Devin Booker foi o cestinha do duelo com 24 pontos pelos Suns, que sofreram a sexta derrota seguida e só venceram um dos últimos 16 jogos. O time é o antepenúltimo colocado do Oeste.

Já o Sacramento Kings assegurou a sua quarta vitória seguida ao bater o Atlanta Hawks, em casa, por 91 a 88, com bela atuação de DeMarcus Cousins, com 24 pontos e 15 rebotes. Já Rajon Rondo registrou o seu quinto "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na temporada, com 11 pontos, 11 assistências e dez rebotes.

Os Kings haviam perdido os 15 duelos anteriores para os Hawks e não derrotavam o adversário desde 20 de fevereiro de 2008. E, em boa fase, o time da Califórnia está na zona de classificação aos playoffs, em oitavo lugar no Oeste.

Paul Millsap anotou 14 pontos e capturou 14 rebotes pelos Hawks, que haviam vencido os três duelos anteriores. Já o brasileiro Tiago Splitter acumulou quatro pontos e três rebotes nos 15 minutos em que atuou pelo terceiro colocado do Leste.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 115 x 102 Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans 115 x 99 Detroit Pistons

Denver Nuggets 101 x 102 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 91 x 88 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 89 x 117 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Boston Celtics x Chicago Bulls

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Miami Heat

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Indiana Pacers

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs