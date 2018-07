Cavaliers suspende Bynum indefinidamente na NBA

CLEVELAND - O pivô Andrew Bynum segue decepcionando na NBA. Vezes por suas seguidas contusões nos joelhos, vezes pelo temperamento que o deixa muito abaixo do potencial que tem, o jogador continua sem conseguir uma sequência em alto nível e vai fechando as portas na liga norte-americana. Neste sábado, sua passagem pelo Cleveland Cavaliers pode ter chegado ao fim.

A franquia anunciou a suspensão do pivô por "tempo indeterminado". O comunicado divulgado pelo Cavaliers diz que a decisão foi tomada por conta do "comportamento prejudicial ao time" de Bynum. Segundo a imprensa norte-americana, os dirigentes de Cleveland tentarão trocar o caro jogador, que assinou por dois anos com a equipe, nos quais ganharia US$ 24 milhões.

Com a definição, Bynum está suspenso de todas as atividades relacionadas ao time e sequer treinará com seus companheiros. Ele também já ficou de fora do embarque para a partida diante do Boston Celtics neste sábado. O pivô vinha tendo médias de 8,6 pontos e 5,3 rebotes nas 24 partidas em que atuou nesta temporada.

Considerado grande promessa da NBA, Bynum sofreu com diversas lesões nos joelhos ao longo da carreira e admitiu publicamente o desejo de se aposentar. Sua falta de interesse em quadra foi visível diversas vezes, fosse com a camisa do Los Angeles Lakers, onde viveu sua melhor fase, ou do Cleveland Cavaliers, onde chegou para esta temporada. Em 2012/2013, ele passou pelo Philadelphia 76ers, mas não atuou sequer um segundo, justamente por conta das contusões nos joelhos.