Cavaliers triunfa em amistoso com 22 pontos de Anderson Varejão

Em preparação para a temporada 2014/2015 da NBA, que começará a ser disputada no dia 28 de outubro, o Cleveland Cavaliers e o Washington Wizards entraram em quadra na noite de segunda-feira para disputar amistosos com os brasileiros Anderson Varejão e Nenê Hilário como titulares e tiveram resultados diferentes, com apenas o Cavaliers triunfando.

Em duelo realizado no Schottenstein Center, em Columbus, o time de Cleveland derrotou o Chicago Bulls por 107 a 98 com ótima atuação de Varejão. O brasileiro anotou 22 pontos nos 23 minutos em que permaneceu em quadra, além de obter oito rebotes e dar duas assistências na quinta vitória do Cavaliers em seis partidas realizadas na pré-temporada da NBA.

Kyrie Irving também se destacou pela equipe de Cleveland ao somar 28 pontos e sete assistências, enquanto LeBron James anotou 18 pontos. Derrick Rose foi o cestinha da partida com 30 pontos pelo Bulls e Pau Gasol marcou 12 pontos e obteve oito rebotes pelo time de Chicago.

Já Nenê teve atuação bem discreta em comparação com Varejão na derrota do Wizards por 88 a 84 para o New Orleans Pelicans em amistoso realizado na Baltimore Arena. O brasileiro atuou por 20 minutos, com oito pontos, três rebotes e uma assistência. Kevin Seraphin marcou 14 pontos pelo Wizards, que poupou John Wall nesse amistoso. Anthony Davis anotou 14 pontos e foi o principal destaque do Pelicans no triunfo.