Cavaliers vence a quarta seguida em jogo marcado por acidente com torcedora

No último quarto, ao tentar salvar uma bola, LeBron se chocou com Ellie Harvey, mulher do golfista Jason Day, que estava na primeira fila. O choque com o jogador de 2,03 metros e 108 quilos a forçou a sair de maca do ginásio, consciente, mas com o pescoço imobilizado, seguindo para um hospital.

O choque, porém, não apagou a excelente atuação de LeBron, que ficou perto de fechar o duelo com um "triple-double" ao somar 33 pontos, 11 assistências e nove rebotes. Já Tristan Thompson se destacou no garrafão ao obter 15 rebotes. E ele ainda anotou 14 pontos pelo Cavaliers.

Russell Westbrook marcou 27 pontos e deu dez assistências pelo Thunder, enquanto Kevin Durant anotou 25. O time de Oklahoma perdia por 98 a 89 a três minutos do fim do duelo e chegou a diminuir o placar para 103 a 100, mas Durant e Westbrook erraram arremessos de três nos últimos dez segundos.

Assim, foi encerrada uma sequência de seis vitórias do Thunder, o terceiro colocado da Conferência Oeste com 17 triunfos em 26 partidas. O Cavaliers é o melhor time do Leste com 17 vitórias em 24 partidas e uma campanha quase perfeita em casa - perdeu apenas um de 12 jogos no seu ginásio, mesmo que venha sofrendo com as ausências dos lesionados Mo Williams, Iman Shumpert e Kyrie Irving.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Charlotte Hornets contou com a melhor atuação nesta temporada de Jeremy Lin, que marcou 35 pontos, para superar o Toronto Raptors por 109 a 99 em duelo definido apenas na prorrogação. Já Kemba Walker marcou 27 pontos.

DeMar DeRozan anotou 31 pontos, Kyle Lowry somou 20 e Bismack Biyombo, que passou quatro temporadas com o Charlotte, obteve um recorde pessoal ao recuperar 18 rebotes. Além disso, deu sete tocos e fez oito pontos. O brasileiro Lucas Bebê marcou três pontos e obteve três rebotes nos cinco minutos que atuou pelo Raptors.

O time canadense tirou uma vantagem de 16 pontos do Hornets ao fim do terceiro quarto para forçar a disputa da prorrogação, mas acabou sendo derrotado. Assim, segue em sexto lugar no Leste, atrás exatamente do time de Charlotte.

No outro jogo da rodada de quinta-feira da NBA, James Harden marcou 25 pontos e Dwight Howard acrescentou 16 pontos e 15 rebotes na vitória do Houston Rockets por 107 a 87 sobre o Los Angeles Lakers. Terrence Jones fez 16 pontos para ajudar o Rockets a evitar encerrar uma série de três jogos como visitante sem triunfar.

Em nenhum momento o Rockets esteve atrás no marcador. Essa foi sua quinta vitória seguida sobre o Lakers no Staples Center, na maior sequência como visitante do Houston na história sobre o adversário. Kobe Bryant marcou 22 pontos e deu a primeira enterrada na sua temporada de despedida, mas o Lakers sofreu sua 14ª derrota em 16 jogos e segue sendo o pior time do Oeste - a equipe de Houston é a sétima melhor.

Julius Randle fez 18 pontos e obteve 10 rebotes para o Lakers, que, pelo menos evitou mais uma vitória esmagadora do Rockets, depois de perder por 29 pontos de diferença na semana passada.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Miami Heat X Toronto Raptors

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans