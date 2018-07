Cavaliers vence e leva título da Divisão Central

O Cleveland Cavaliers contou com uma atuação de gala de LeBron James para conquistar a 50ª vitória na temporada 2015/2016 da NBA e assegurar a conquista do segundo título consecutivo da Divisão Central ao superar, pela rodada de segunda-feira, o Denver Nuggets por 124 a 91, em casa.

LeBron conseguiu o 41º "triple-double" da sua carreira, com 33 pontos, 11 rebotes e 11 assistências antes de deixar a quadra a seis minutos do fim do duelo na Quicken Loans Arena, ovacionado pela torcida. O astro anotou 17 pontos no primeiro quarto, em que o Cavaliers abriu uma vantagem de 19 pontos, já encaminhando a sua vitória e levando o time a se recuperar da derrota para o Miami Heat, no último sábado, por 122 a 101.

O Nuggets esboçou uma reação, chegou até a estar à frente no placar, mas o Cavaliers voltou a se impor após o intervalo, tendo anotado 68 pontos nos dois quartos finais e sofrido apenas 43. J.R. Smith marcou 15 pontos para o time de Cleveland, que não contou com Kevin Love e lidera a Conferência Leste.

Will Barton liderou o Nuggets com 27 pontos. O time de Denver encerrou uma série de cinco jogos como visitante com apenas uma vitória e está na décima posição na Conferência Oeste.

WARRIORS SE RECUPERA

Derrotado pelo San Antonio Spurs no último sábado, o Golden State Warriors voltou a ter uma atuação irregular na noite de segunda-feira, mas dessa vez derrotou o Minnesota Timberwolves por 109 a 104, fora de casa. Draymmond Green liderou a equipe com 24 pontos e ainda somou nove rebotes e seis assistências. Assim, o time evitou tropeçar pela segunda vez seguida, o que não ocorre na temporada regular desde 7 de abril de 2015.

Klay Thompson anotou 17 pontos, tendo acertado todos os seus cinco arremessos de três. Já Stephen Curry não estava com a pontaria afiada, tanto que errou 11 de 17 arremessos de quadra. De qualquer fora, terminou a partida com 19 pontos, 11 assistências e 11 rebotes para os líderes da NBA, com 63 triunfos em 70 partidas.

O brasileiro Leandrinho Barbosa acumulou nove pontos e uma assistência em 18 minutos. Já Anderson Varejão atuou por dez minutos, com cinco pontos e uma assistências pelo Warriors.

Karl-Anthony Towns se destacou com 24 pontos e 11 rebotes, enquanto Ricky Rubio somou 20 pontos e 11 assistências pelo Timberwolves, que só venceu 22 jogos no campeonato e ocupa a antepenúltima colocação na Conferência Oeste, liderada pelo Warriors, sem chance de classificação aos playoffs.

SPURS TROPEÇA

Com um show de Jeremy Lin no último quarto, quando marcou 15 dos seus 29 pontos, o Charlotte Hornets reverteu uma desvantagem de 23 pontos e superou o San Antonio Spurs por 91 a 88, em casa, na noite de terça-feira. Assim, o time da Carolina do Norte encerrou uma sequência de seis vitórias do Spurs, que vinha embalado pelo triunfo diante do Warriors.

Courtney Lee marcou 17 pontos pelo Hornets, que havia sido batido pelo Nuggets no último sábado e ocupa a sexta posição na Conferência Leste. Tony Parker fez 19 pontos, LaMarcus Aldrgige acumulou 18 pontos e 12 rebotes e Tim Duncan fechou o jogo com 16 pontos e dez rebotes pelo Spurs, o vice-líder do Oeste.

WIZARDS MANTÉM EMBALO

Já o Washington Wizards garantiu a quinta vitória consecutiva ao bater o Atlanta Hawks por 117 a 102, fora de casa. John Wall anotou 27 pontos e distribuiu 14 assistências, enquanto Bradley Beal somou 25 pontos.

Todos os titulares do time de Washington anotaram ao menos dez pontos. O brasileiro Nenê Hilário começou o duelo entre os reservas e acumulou seis pontos, quatro rebotes e três assistências em 16 minutos. Jeff Teague liderou o Hawks com 23 pontos, enquanto Al Horford acabou o duelo com 19 pontos e 14 rebotes.

A atual sequência é a melhor do Wizards na temporada e o mantém vivo na luta por uma vaga nos playoffs - é o décimo colocado do Leste. Já o Hawks havia triunfado nos cinco jogos anteriores e em oito dos últimos nove. O time está em quarto lugar no Leste.

CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS:

Charlotte Hornets 91 x 88 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 124 x 91 Denver Nuggets

Indiana Pacers 91 x 75 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 107 x 96 Orlando Magic

Detroit Pistons 92 x 91 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 102 x 117 Washington Wizards

Chicago Bulls 109 x 102 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 104 x 109 Golden State Warriors

Phoenix Suns 97 x 103 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies