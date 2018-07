Cavs abre 3 a 1 diante do Bulls nos playoffs com show de LeBron

Liderado pelo astro LeBron James, o Cleveland Cavaliers arrasou o Chicago Bulls por 121 a 98 na noite deste domingo, em Chicago, na quarta partida da primeira fase dos playoffs da NBA.

Com o resultado, o time de melhor campanha da temporada regular abriu 3 jogos a 1 na série melhor de sete, que pode ser finalizada na próxima terça-feira, em Cleveland. Já o Chicago Bulls precisa da vitória fora de casa para continuar na luta por uma vaga às semifinais da Conferência Leste.

Como de costume, o destaque do jogo foi LeBron James, com um impressionante triplo-duplo (dois dígitos em três categorias), com 37 pontos, 11 assistências e 12 rebotes. Outro destaque do time de Cleveland foi o ala Antawn Jamison, com 24 pontos e oito rebotes. O brasileiro Anderson Varejão jogou por 19 minutos e anotou apenas três pontos. Pelo lado dos Bulls, o destaque foi novamente a dupla formada por Derrick Rose e Joakim Noah, ambos com 21 pontos.

Em outra partida válida pelos playoffs da Conferência Leste, o Miami Heat venceu o Boston Celtics por 101 a 92, contando com grande atuação do armador Dwyane Wade, que marcou nada menos do que 46 pontos

Com sua primeira vitória na série, a equipe da Flórida forçou a realização de um quinto jogo, que será disputado na próxima terça-feira, em Boston. A atuação de Wade foi ainda mais importante para o Heat se for levado em conta que de seus 46 pontos, 30 foram marcados na segunda metade do confronto, e 19 no último quarto.

O armador pegou ainda cinco rebotes, deu cinco assistências e roubou duas bolas. O ala Quentin Richardson foi o principal coadjuvante, com 20 pontos e sete rebotes.

No Celtics, o destaque foi o armador Rajon Rondo, que anotou 23 pontos, distribuiu nove assistências e pegou quatro rebotes, enquanto Kevin Garnett conseguiu um duplo-duplo (18 pontos e 12 rebotes). O experiente ala-pivô, no entanto, errou dois lances livres nos dois últimos minutos de jogo, o que contribuiu para o triunfo do Miami. (com EFE)