CBB cancela Campeonato Brasileiro Adulto de 2020 e já planeja edição de 2021

Assim como aconteceu em maio com a NBB (Novo Basquete Brasil) e em junho com a LBF (Liga de Basquete Feminino), o Campeonato Brasileiro Adulto de 2020 não vai mais acontecer. Em reunião online na segunda-feira à noite com a participação dos clubes inscritos, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) decidiu pelo cancelamento da edição deste ano do torneio, já abrindo as conversas e planejamento para 2021, com data prevista para a segunda quinzena de fevereiro. A competição é a divisão de acesso ao NBB.

O Campeonato Brasileiro teria início em 15 de março com a presença de 14 clubes e foi adiado desde então por conta da pandemia do novo coronavírus. O cancelamento leva em conta o atual momento vivido pelo Brasil, com altas taxas de transmissão da covid-19 e também as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e secretarias municipais e estaduais de saúde.

"Mais do que o campeonato, temos que prezar pela vida. Respeitamos atletas, treinadores, dirigentes, os torcedores, enfim, toda a comunidade do basquete. Tivemos a sorte do campeonato não ter começado ainda quando a pandemia estourou no Brasil e após diversas análises, conversas com o nosso departamento médico, e levando em conta o atual cenário do Brasil, decidimos pelo cancelamento. Nesse mesmo dia, já começamos a conversar com os clubes sobre a próxima edição da disputa", frisou Eli Pascoal, diretor do Campeonato Brasileiro.

A CBB já trabalha para a edição de 2021 do torneio. As inscrições estarão abertas até o dia 30 de setembro, quando todas as equipes devem confirmar participação e enviar documentação. Os participantes da reunião desta segunda-feira mostraram interesse em disputar a competição no próximo ano.

A partir das confirmações, a CBB irá divulgar o formato de disputa, que prevê a decisão no estilo Final Four, com uma sede fixa e campeão decidido em um fim de semana. A entidade manteve a parceria com a TVNSports para a transmissão dos jogos via streaming em seu canal.