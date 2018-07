CBB confirma fim de parceria com empresa de Brunoro SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) confirmou o fim de uma parceria que já durava quatro anos com a Brunoro Sport Business (BSB), empresa de José Carlos Brunoro, hoje diretor executivo do Palmeiras. A entidade disse que as partes decidiram pela não renovação do contrato em comum acordo, apesar de ter considerado a parceria "um sucesso e fundamental para o resgate e o crescimento do basquete do Brasil em âmbito nacional e internacional".