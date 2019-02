CBB cria campeonato nacional com oito times e início em 9 de março

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou nesta segunda-feira a criação do Campeonato Brasileiro de Clubes. Com a participação de oito equipes, o torneio terá início em 9 de março. AB Araraquara (SP), Cravinhos Basketball (SP), Brusque Basquete (SC), Blackstar Basquete (SC), Novo Basquete Ponta Grossa (PR), São José dos Pinhais (PR), Liga Sorocabana de Basquete (SP) e Unifae/São João da Boa Vista (SP) são os times que vão participar da competição.

"Tenho certeza que será um grande campeonato, bastante atrativo e bem jogado, pois os envolvidos estão trabalhando com união e afinco para que tudo corra de acordo com o planejado", disse Marcelo Sousa, diretor-executivo da CBB.

As equipes jogarão entre si, em turno e returno, na fase inicial e os quatro melhores colocados avançarão às semifinais. ""É importantíssimo para o nosso basquete a retomada do Campeonato Brasileiro por parte da CBB, primeiro porque é mais uma competição que teremos, agregando vários clubes que fazem um bom trabalho e terão a oportunidade de aparecer e, consequentemente, abrir um mercado de trabalho ainda maior para atletas e treinadores, entre outras áreas ligadas ao nosso esporte", afirmou Ely Toscano Pascoal, presidente da Federação Goiana e diretor do Campeonato Brasileiro.

Além do Campeonato Brasileiro, a CBB realizará as Copas Brasil Regionais, que a partir da próxima temporada darão vagas ao torneio nacional, desde que os clubes classificados atinjam os requisitos previstos no regulamento.

"O trabalho da Confederação Brasileira está sendo bem feito e integrado. Tenho certeza que essas duas competições serão benéficas e ajudarão bastante no crescimento e desenvolvimento do basquete em vários estados", explicou Alex Oliveira, coordenador técnico do campeonato.

Embora a CBB tenha recriado o Brasileiro de Clubes, o basquete nacional já conta com um torneio que envolve os principais clubes, o NBB, que teve na temporada 2008/2009 a sua primeira edição, sendo gerido por uma liga independente. Até então, a confederação era a responsável pela organização das competições nacionais.