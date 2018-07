CBB define calendário do basquete brasileiro para 2015

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta sexta-feira o calendário paras as seleções masculina e feminina, principal e de base, para o ano que vem. As principais competições serão os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, e a Copa América, que entre os homens será disputada em Monterrey, no México, e entre as mulheres, também no Canadá.

"O ano de 2015 é muito importante, pois antecede a realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. A Olimpíada carioca não é o evento mais importante dos últimos anos e sim o mais importante na história do esporte brasileiro", afirmou o diretor técnico da entidade e ex-jogador da seleção, Vanderlei Mazzuchini Junior.

A Copa América serve também como Pré-Olímpico, mas o Brasil deve ganhar vaga direta nos Jogos do Rio, em 2016, por ser o país-sede. "Aguardamos uma posição da Fiba se o Brasil, por ser a sede dos Jogos Olímpicos, terá as vagas nas disputas masculina e feminina do basquete. Essa questão é fundamental para a definição do nosso planejamento", comentou Vanderlei.

Para as seleções de base, a principal competição na temporada será o Mundial Sub-19 Feminino, na Rússia, em julho. Também haverá a Copa América Sub-16 e o Sul-Americano Sub-14. "Vamos começar a trabalhar com atletas cada vez mais jovens. Isso é importante na detecção de talentos", comentou o dirigente.