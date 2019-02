CBB e LNB aparam arestas e selam a paz em reunião no Rio de Janeiro

As arestas foram aparadas. Em reunião realizada no Rio de Janeiro, Confederação Brasileira de Basquete e Liga Nacional de Basquete, enfim, se acertaram. O encontro aconteceu por ocasião da Copa Intercontinental, que terminou com o título do AEK Atenas com vitória sobre o Flamengo na decisão, e teve mediação da Federação Internacional de Basquete.

O presidente da CBB, Guy Peixoto, estava no Rio, mas não participou da reunião. A entidade foi representada pelo secretário geral Carlos Fontenelle, além do diretor executivo, Marcelo Pará. O presidente da LNB, Kouros Monadjemi, e o CEO Sérgio Domenici defenderam os interesses da liga.

A LNB confirmou o encontro ao Estado. As duas entidades vão fazer uma manifestação pública conjunta nos próximos dias.

"Os pontos que não estavam de acordo entre as entidades eram poucos e conseguimos um entendimento rápido sobre isso. Iremos enviar uma nota em conjunto manifestando esse novo entendimento da LNB com a CBB para trabalharmos para a continuidade do desenvolvimento do basquete", informou a LNB.

O Estado apurou que, entre os pontos acertados, a LNB vai adotar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do basquete como última instância dos julgamentos disciplinares tanto do NBB, quanto LDB e Liga Ouro.

Além disso, o Campeonato Brasileiro Adulto da CBB, que começa em março com oito times, será uma competição de acesso ao NBB. As entidades também irão desenvolver uma rotina de reuniões mensais.