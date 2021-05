CBB e Motorola renovam parceria no basquete brasileiro e seleções nacionais

A Confederação Brasileira de Basketball e a Motorola vão seguir caminhando juntas. Nesta quinta-feira, a CBB e a empresa celebram a renovação da parceria que vem desde 2017 e tem ajudado a impulsionar o basquete brasileiro. A multinacional mantém o patrocínio à entidade e às seleções nacionais, com a marca estampada na camisa do Brasil nos próximos compromissos: Copa América Feminina e os Pré-Olímpicos 3x3 e 5x5 para os Jogos de Tóquio-2020, em maio e junho.

"A Motorola é uma parceira fundamental para a CBB e para o basquete brasileiro. A renovação deste contrato mostra a força do nosso esporte e da CBB no cenário nacional. E reforça o trabalho de colaboração entre a Motorola e a confederação. Seguiremos juntos e muito felizes ao lado da nossa parceira", disse o presidente da CBB, Guy Peixoto.

Leia Também Seleção masculina de basquete 3x3 inicia última fase de treinos para Pré-Olímpico

Brand Marketing Manager da Motorola no Brasil, Andrea Brandi falou sobre a renovação de contrato com a CBB. "A Motorola está muito orgulhosa com a renovação da parceria com a CBB e de ter uma figura tão importante para o esporte brasileiro como a Magic Paula integrando nosso time de embaixadores. Ao longo desta temporada, apoiaremos o trabalho da entidade em amplificar a paixão pelo basquete buscando novos talentos pelo País", contou.

Além das ativações na camisa das seleções brasileiras e outras propriedades, a Motorola e a CBB irão trabalhar em diversas ativações digitais na parceria, trazendo ao fã de basquete interação, criatividade e informação. "Ter a Motorola como nossa parceira neste próximo ano é sensacional! Importante agregar uma marca forte aos planos desta gestão para que possamos seguir avançando no basquete brasileiro", garantiu a vice-presidente da CBB, Maria Paula Gonçalves, a Magic Paula.