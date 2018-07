CBB faz homenagem aos medalhistas olímpicos de 1960

Segundo a CBB, os ex-jogadores Amaury Pasos, Antonio Salvador Sucar, Carlos Domingos Massoni (Mosquito), Edson Bispo dos Santos, Jatyr Eduardo Schall, Moysés Blas, Waldyr Geraldo Boccardo e Wlamir Marques já confirmaram presença no evento. Além disso, Odete de Souza, esposa do Rosa Branca, e Aníbal de Azevedo, filho do Algodão, também estarão na homenagem - os dois já morreram.

O resultado nos Jogos de Roma, há 50 anos, foi o melhor da história do basquete masculino brasileiro em Olimpíada, junto com as outras duas medalhas de bronze conquistadas em Londres/1948 e Tóquio/1964. Naquela edição de 1960, a seleção brasileira somou vitórias sobre Porto Rico, União Soviética, México, Itália, Polônia e Tchecoslováquia, mas perdeu depois para União Soviética e Estados Unidos.