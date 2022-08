CBB fecha com a galera.bet o maior patrocínio de uma confederação olímpica desde a Rio-2016

O basquete brasileiro ganhou um reforço de peso para o novo ciclo olímpico de Paris 2024.Trata-se do galera.bet, uma das principais plataformas de apostas esportivas do país, e que fechou com a Confederação Brasileira de Basquete o maior contrato de uma confederação olímpica pós-Rio 2016. O valor não foi divulgado, mas deve superar o repasse anual do Comitê Olímpico do Brasil. Pelo orçamento previsto para 2022, a modalidade vai receber R$ 3.658.005,37 pela Lei Agnelo/Piva.

A marca galera.bet ficará estampada na parte frontal da camisa das seleções principais, masculina e feminina, e das equipes de 5x5 e 3x3, também no masculino e no feminino.

“Participar deste novo ciclo olímpico junto com a Seleção Brasileira é muito importante para o galera.bet. O basquete é um dos principais esportes no Brasil. Além disso, dentro do ramo de apostas esportivas, o esporte é um dos mais relevantes, sempre muito procurado pelos apostadores. É um prazer muito grande para nós, que somos uma empresa com foco no Brasil, estarmos trabalhando em conjunto com uma modalidade que já deu três títulos mundiais e tantos ídolos para o Brasil, como Oscar e Hortência, por exemplo”, disse Ricardo Bianco Rosada, CMO do galera.bet.

Comemorando o acordo, que vai até 2031, o presidente Guy Peixoto Rodrigues Jr, da CBB, exaltou o estágio atual em que a confederação se encontra atualmente, tanto dentro quanto fora de quadra.

"A CBB se preparou para a chegada de um parceiro como o galera.bet. Com governança, com organização, com resultados esportivos. Estamos felizes com a chegada de um parceiro desse tamanho, em um contrato importante e que irá ajudar demais a modalidade nos próximos anos. Temos certeza que o galera.bet fez a aposta certa na CBB", afirmou Guy.

INCENTIVO AO 3X3

Presente nos jogos de Paris 2024, o basquete 3x3 também será pauta importante na parceria. De acordo com Ricardo Bianco Rosada, dentre vários aspectos, a plasticidade e o caráter inclusivo do estilo merecem uma atenção especial.

“Também faz parte do nosso projeto trabalhar o 3x3. É uma modalidade que estará nos Jogos de Paris 2024. Isso sem falar na plasticidade, na dinâmica do jogo em si, e no caráter inclusivo da modalidade. É um estilo de jogo mais acessível aos praticantes, que alimenta o sonho de se tornar um atleta, e isso humaniza ainda mais o esporte. Daí a construção de quadras em algumas cidades, como parte do legado deste patrocínio, ajudando ainda mais no crescimento deste esporte”, completou Ricardo Bianco Rosada.