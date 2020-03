CBB lança selos do Brasileiro com homenagens para ídolos do basquete

A Confederação Brasileira de Basketball lançou nesta segunda-feira os selos oficiais para homenagear Hélio Rubens e Gerson Victalino. Eles vão dar nome para as conferências do Campeonato Brasileiro que começa no dia 15 de março, com o jogo entre Basquete Anapolino e Cerrado Basquete.

LEIA TAMBÉM > Árbitro Cristiano Maranho é confirmado em Tóquio e vai para sua quarta Olimpíada

Gerson foi o jogador que mais atuou pela seleção brasileira. O ex-pivô foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987. Já Hélio Rubens foi por três vezes medalhista em Mundiais com o Brasil (1967, 1970 e 1978). Além disso, foi técnico da seleção em 96 partidas (64 vitórias e 32 derrotas) em 12 competições oficiais, sendo campeão dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg 1999.

O troféu de melhor em quadra vai homenagear outra lenda, o ex-jogador Wlamir Marques, que foi bicampeão mundial em 1959 e 1963 pela seleção brasileira, além de ser dono de duas medalhas olímpicas. É considerado por muitos um dos maiores atletas da história do país.

"Valorizar os nossos ídolos, em vida, é uma obrigação do basquete brasileiro. Gerson vestia a camisa do Brasil com uma paixão que poucos tiveram. Se entregava em quadra. Hélio Rubens, dono de três medalhas em Mundiais com o Brasil, era um grande jogador e depois foi um excelente técnico. E Wlamir Marques dispensa apresentações, sendo um dos melhores da nossa história", afirmou Guy Peixoto, presidente da CBB.

"Batizar as conferências do Campeonato Brasileiro e o troféu de melhor em quadra com seus nomes é uma forma de valorizar a nossa história e devolver um pouco do que eles fizeram pelo nosso país", completou.

Participam do Brasileirão: Basquete Blumenau-SC, Brusque/FME/Aradefe/Trimania-SC, São José dos Pinhais-PR, NBPG/CCR Rodo Norte/UNISECAL Ponta Grossa-PR, Cerrado Basquete-DF, Basquete Anapolino-GO, Basket Osasco-SP, Basquete Joinville-SC, Black Star Joinville-SC, Viptech Campo Mourão Basquete-PR, ADRM/Maringá-PR, Praia Clube, Pinheiros-SP e LSB/FLEX/PMS-SP.