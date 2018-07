CBB libera dois atletas da seleção para os Jogos Militares do Rio

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou nesta quinta-feira que liberará dois dos jogadores que estão treinando com a seleção brasileira principal em São Paulo para que eles disputem os Jogos Mundiais Militares, no Rio, com a seleção militar do Brasil.

Nezinho e Arthur, os dois militares do grupo que treina sob o comando do técnico Rubén Magnano, serão liberados para jogar a semifinal e a final dos Jogos Militares, apenas. Eles saem de São Paulo no dia 22, uma sexta, logo após o treino da tarde, e voltam já no domingo à noite. Com isso, só perderão o treinamento da manhã de sábado.

A liberação da dupla vinha se transformando numa novela. De um lado, o técnico da seleção militar, Alberto Bial, que queria a dupla já na primeira fase, mas depois sugeriu tê-los apenas a partir das quartas de final. De outro, Magnano, que não demonstrava interesse em liberá-los em momento algum.

Nezinho comemora poder ajudar a seleção militar. "Nunca escondi que tinha essa vontade, desde que não prejudicasse a mim nem a seleção que disputará o Pré-Olímpico. Estou no exército desde 2009 e gostaria de fechar esse ciclo", disse o armador.