CBB divulga lista de 13 times que poderão disputar Brasileirão 2022

A Confederação Brasileira de Basketball anunciou nesta terça-feira a lista de 13 equipes que poderão disputar o Brasileirão masculino 2022. A competição, que equivale à segunda divisão do basquete nacional, dá vaga no Novo Basquete Brasil (NBB), a elite da modalidade no Brasil.

Os times aptos a competir são: Liga Super Basketball/Sodie, AZ Basquete Araraquara, Liga Sorocabana, Fupes Santos, São José Desportivo, Basket Osasco, Praia Clube, ADRM Maringá, Coritiba Monster/Sociedade Thalia, LBPG Ponta Grossa, AD Brusque, APAB Blumenau e AEGB/Vila Nova.

Leia Também Enes Kanter se torna cidadão americano e vai utilizar sobrenome 'Freedom' na NBA

O estado com mais representantes é São Paulo, com cinco equipes. Depois vem o Paraná, com dois times. Santa Catarina terá dois representantes enquanto Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás terão uma equipe cada com chances de entrar no torneio.

De acordo com a CBB, todos os times "passaram por checagem de documentação e foram aprovadas pelo departamento técnico da entidade". Agora, vão ter prazo até o dia 10 de dezembro para confirmarem a participação com o pagamento da taxa de inscrição.

Somente a confirmação dos times a CBB vai definir o formato a disputa. Mas já está certo que o campeão será definido no sistema Final Four. O campeão de 2022 poderá tentar vagar no NBB, pulando a aprovação do conselho fiscal da Liga Nacional de Basquete (LNB), indo direto para a comprovação documental.

Confira abaixo a lista das equipes:

AEGB/Vila Nova

Praia Clube

ADRM Maringá

Coritiba Monster/Sociedade Thalia

LBPG Ponta Grossa

Liga Super Basketball/Sodie

AD Brusque

APAB Blumenau

AZ Basquete Araraquara

Liga Sorocabana

Fupes Santos

São José Desportivo

Basket Osasco