Celtics abre série contra Heat com vitória

Embora o Celtics estivesse perdendo por 44 a 41 no final do primeiro tempo do jogo, virou o placar para tomar a vantagem de 1 a 0 na série melhor de sete partidas.

O também ala Kevin Garnett converteu 15 pontos para apoiar o ataque da equipe de Boston, enquanto o reserva Tony Allen marcou 14.

O Heat começa a fase final com uma derrota ao ter o ala-armador Dwyane Wade como líder do ataque com 26 pontos, enquanto o ala Quentin Richardson conseguiu 15.

Wade marcou apenas 26 pontos apesar de ter média de 33,7 em três partidas de temporada regular contra o Celtics.

O segundo jogo da série será disputado na terça-feira no campo do Celtics, o TD Garden.