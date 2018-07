Celtics atropela Wizards e fica a uma vitória da final do Leste na NBA

O Boston Celtics fez valer com autoridade o fator quadra ao atropelar o Washington Wizards por 123 a 101, em jogo disputado na noite desta quarta-feira, e ficar a uma vitória da final da Conferência Leste da NBA. Com o resultado obtido em casa, a equipe de Massachusetts abriu 3 a 2 na série melhor de sete partidas entre os dois times nos playoffs e agora terá a chance de assegurar classificação à decisão desta conferência na sexta-feira, às 21 horas (de Brasília), quando volta a enfrentar o Wizards, mas desta vez na capital norte-americana.

Caso a franquia de Washington vença e empate a série em 3 a 3, um sétimo e último confronto desta semifinal será disputado na segunda-feira, em Boston. O certo é que, independentemente de ser preciso ou não a realização deste eventual duelo, quem levar a melhor nesta semifinal terá pela frente na decisão do Leste o campeão Cleveland Cavaliers, que foi à próxima fase de forma invicta nestes playoffs, "varrendo" Indiana Pacers e Toronto Raptors por 4 a 0 na luta pelo bicampeonato da NBA.

Para confirmar o fator quadra nesta quarta-feira à noite, o Celtics começou a partida diante do Wizards de forma intensa e já fechou o primeiro quarto do duelo com vantagem de 12 pontos (33 a 21). A equipe também liderou o placar em todos os períodos do confronto e assim conquistou o seu triunfo de maneira tranquila.

Um dos principais motivos para esta vitória arrasadora foi a boa atuação de Avery Bradley, cestinha da partida, com 29 pontos, sendo que o ala/armador ainda ajudou o time da casa com seis rebotes e três assistências.

Os anfitriões ainda contaram com Al Horford contabilizando 19 pontos, enquanto Isaiah Thomas esteve muito próximo de um "double-double" ao somar 18 pontos e distribuir nove assistências. Jae Crowder, por sua vez, também somou 18 pontos pelo time de Boston.

Pelo lado do Wizards, John Wall foi o cestinha, com 21 pontos, e Bradley Beal fez 16, mas os desempenhos apenas regulares dos dois ficaram bem distantes de ameaçar o domínio imposto pelo Celtics.

EM HOUSTON

Os playoffs da NBA seguem com a disputa de mais uma partida nesta quinta-feira. Liderando as semifinais do Oeste por 3 a 2, o San Antonio Spurs terá a chance de garantir vaga na decisão da conferência em duelo contra o Houston Rockets, às 21 horas (de Brasília), fora de casa.