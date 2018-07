Celtics batem Nuggets na terceira prorrogação e mantêm série vitoriosa

SÃO PAULO - O Boston Celtics conquistou a sétima vitória consecutiva na temporada 2012/2013 da NBA ao derrotar, na rodada de domingo, o Denver Nuggets por 118 a 114, em casa, em partida definida apenas na terceira prorrogação. Paul Pierce comandou a equipe e conseguiu um "triple-double", com 27 pontos, 14 rebotes e 14 assistências. Além disso, ele fez uma cesta de três pontos que provocou a realização do terceiro tempo extra.

Kevin Garnett somou 20 pontos e 18 rebotes e Jason Terry marcou 26 pontos para o Celtics, oitavo colocado na Conferência Leste da NBA. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 16 minutos, com cinco pontos, dois rebotes e uma assistência.

Assim, o Celtics permanece invicto desde que perdeu Rajon Rondo, com uma grave lesão no joelho que o afastou do restante da temporada, e ainda encerrou uma sequência de nove triunfos do Nuggets. Ty Lawson foi o cestinha do jogo com 29 pontos e Danilo Gallinari somou 18 pontos e 10 rebotes, enquanto Kenneth Faried terminou o duelo com 14 pontos e 12 rebotes para o Nuggets, que está em quinto lugar na Conferência Oeste.

O San Antonio Spurs venceu o Brooklyn Nets por 111 a 86, fora de casa, na noite de domingo, com mais uma brilhante atuação do francês Tony Parker, que foi o cestinha da partida com 29 pontos e ainda deu 11 assistências. Assim, superou as ausências de Tim Duncan e Manu Ginobili, contundidos, e se manteve na liderança da Conferência Oeste e com a melhor campanha da NBA. O Spurs também teve atuação espetacular no segundo tempo, quando fez 60 pontos e sofreu apenas 29.

Assim, a equipe se recuperou da derrota para o Detroit Pistons, na última sexta-feira, que encerrou uma série de 11 vitórias. O brasileiro Tiago Splitter teve boa atuação, com 13 pontos, nove rebotes e duas assistências em 31 minutos. Esta foi a quinta vitória seguida do Spurs sobre o Nets e a 19ª nos últimos 20 jogos. Joe Johnson marcou 19 pontos para o Nets, que perdeu seis das últimas nove partidas e está em quinto lugar na Conferência Leste.

O Miami Heat venceu o Los Angeles Lakers por 107 a 97, em casa, no domingo, e conquistou o quinto triunfo consecutivo com mais uma boa atuação de LeBron James, cestinha da partida, com 32 pontos. O astro converteu 12 de 18 arremessos de quadra e completou a quinta partida seguida com ao menos 30 pontos, um recorde na história da franquia, e com mais de 60% de efetividade em todos esses jogos.

Dwyane Wade também se destacou pelo Heat, com 30 pontos, e Chris Bosh somou 12 pontos e 11 rebotes para o líder da Conferência Leste. Kobe Bryant fez 28 pontos e deu nove assistências no Lakers, que perdeu a posse de bola oito vezes no quarto período, contra nenhuma do Heat. A equipe de Los Angeles está apenas na 10ª colocação na Conferência Oeste, fora da zona de classificação para os playoffs.

Fora de casa, o Los Angeles Clippers venceu o New York Knicks por 102 a 88, com 27 pontos de Jamal Crawford e 25 de Chris Paul, que fez a sua segunda partida após se recuperar de uma lesão. Carmelo Anthony foi o cestinha da partida com 42 pontos e atingiu a quinta partida nesta temporada em que fez ao menos 40, mas converteu apenas uma cesta no último período, em que sofreu com a marcação pessoal de Grant Hill, de 40 anos. Blake Griffin somou 17 pontos e 12 rebotes para o Clippers, que venceu apenas quatro dos últimos 12 jogos e está em terceiro lugar na Conferência Oeste da NBA, enquanto o Knicks é o segundo colocado no Leste.

Apenas dois dias após massacrar o Phoenix Suns por 127 a 96 em casa, o Oklahoma City Thunder voltou a vencer fácil o adversário, por 97 a 69, agora como visitante e somou o quarto triunfo seguido. Thabo Sefolosha converteu cinco de sete arremessos de três pontos e terminou o jogo com 20, enquanto Russel Westbrook anotou 24 para o Thunder, que venceu o Suns pela 10ª vez consecutiva e está na vice-liderança da Conferência Oeste da NBA, enquanto o oponente é o lanterna. Markieff Morris, com 12 pontos, foi o único jogador do Suns que fez ao menos 10.

Em quarto lugar na Conferência Oeste, o Memphis Grizzlies venceu o Minnesota Timberwolves por 105 a 88, em casa, na noite de domingo. Tayshaun Prince foi o cestinha da partida com 18 pontos e acertou os oito arremessos de quadra no segundo triunfo seguido do Grizzlies. Luke Ridnour e Ricky Rubio lideraram o Timberwolves com 17 pontos cada.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

New York Knicks 88 x 102 Los Angeles Clippers

Miami Heat 107 x 97 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 118 x 114 Denver Nuggets

Toronto Raptors 102 x 89 New Orleans Hornets

Orlando Magic 110 x 104 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 105 x 88 Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets 86 x 111 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 69 x 97 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 117 x 111 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Charlotte Bobcats x Boston Celtics

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Detroit Pistons x New Orleans Hornets

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks