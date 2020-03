Celtics batem Pacers e garantem vaga nos playoffs da NBA; Lakers perdem em casa

A NBA conheceu na rodada de terça-feira da temporada regular mais uma equipe classificada aos playoffs. É o Boston Celtics, que enfrentou o Indiana Pacers fora de casa, no ginásio Bankers Life Fieldhouse, em Indianápolis, e venceu por 114 a 111 em um jogo cheio de emoção nos minutos finais. A franquia de Massachusetts é a terceira da Conferência Leste a avançar - Milwaukee Bucks e Toronto Raptors foram as outras.

A vitória fora de casa fez os Celtics chegar ao 43.º triunfo em 63 jogos, não podendo mais ser ultrapassado, ao fim dos 82 duelos da temporada regular, pelo atual nono colocado do Leste, o Washington Wizards. Os Pacers estão em quinto lugar na mesma conferência com 39 resultados positivos e 26 derrotas.

Para vencer, os Celtics contaram com 30 pontos do ala Jayson Tatum, que foi o cestinha da partida. O ala-pivô Gordon Hayward também foi fundamental ao somar 27 pontos e agarrar 10 rebotes para sair de quadra com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos). Também se destacou o pivô Daniel Theis com 20 pontos e seis rebotes.

Pelo lado dos Pacers, Domantas Sabonis ajudou a manter a equipe viva na partida e flertou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). O ala-pivô contabilizou 28 pontos, nove rebotes e oito assistências. O ala-armador Victor Oladipo foi outro destaque com 27 pontos e sete rebotes.

Na costa Oeste dos Estados Unidos, o Brooklyn Nets surpreendeu e derrotou o Los Angeles Lakers por 104 a 102, em pleno ginásio Staples Center, na Califórnia. O ala-pivô Anthony Davis teve a chance da vitória para o time de Los Angeles no estouro do cronômetro, mas o chute de três bateu no aro e jogou por terra a virada.

O triunfo diante do líder da Conferência Oeste foi mais um passo dos Nets rumo aos playoffs do Leste - subiu da oitava para a sétima colocação com 30 vitórias em 64 partidas. Com 23 pontos e sete assistências, Spencer Dinwiddie foi o grande destaque no time de Nova York. Somando um ponto a menos e apanhando sete rebotes, Caris LeVert também brilhou em quadra.

Mais uma vez, LeBron James foi o melhor nos Lakers. O astro terminou como o cestinha da noite com 29 pontos, pegou 12 rebotes e ficou a apenas uma assistência de mais um "triple-double". Anthony Davis começou devagar, mas cresceu no decorrer do jogo e fechou com 26 pontos e ainda oito rebotes.

Confira a rodada de terça-feira na NBA:

Indiana Pacers 111 x 114 Boston Celtics

Washington Wizards 122 x 115 New York Knicks

Memphis Grizzlies 115 x 120 Orlando Magic

Houston Rockets 117 x 111 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 108 x 103 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 119 x 109 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 121 x 105 Phoenix Suns

Golden State Warriors 107 x 131 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 102 x 104 Brooklyn Nets

Confira a rodada de quarta-feira na NBA:

Miami Heat x Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans