Celtics e Clippers vencem e abrem vantagem em semifinais de conferências na NBA

Dois dos favoritos ao título da temporada 2019/2020 da NBA, Boston Celtics e Los Angeles Clippers mostraram força na rodada de segunda-feira dos playoffs e abriram vantagem nas semifinais de suas conferências contra Toronto Raptors e Denver Nuggets, respectivamente. No Leste, a franquia de Massachusetts tem 3 a 2 sobre os atuais campeões, enquanto que no Oeste o time da Califórnia está na frente por 2 a 1.

Sem dificuldades, os Celtics bateram os Raptors por 111 a 89, em jogo disputado dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando. Jaylen Brown foi o cestinha do jogo, com 27 pontos. Outros cinco atletas do time de Boston ultrapassaram a marca de 10 pontos: Kemba Walker (21), Jayson Tatum (18), Daniel Theis (15), Brad Wanamaker (15) e Marcus Smart (12).

O armador Fred VanVleet foi o maior pontuador dos Raptors, com 18 pontos. Norman Powell saiu do banco de reservas para anotar 16. O destaque negativo da equipe do Canadá foi Pascal Siakam, principal jogador do time ao longo da temporada, que teve apenas 10 pontos em 29 minutos em quadra.

O próximo confronto da série acontecerá nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília). Os Raptors precisam vencer para forçar o jogo 7 na sexta.

Já Clippers e Nuggets fizeram uma partida equilibrada e decidida apenas nos minutos finais do último quarto. Errando menos que o rival nos momentos decisivos, o time californiano aproveitou as boas atuações de Paul George e Kawhi Leonard e triunfaram por 113 a 107, fazendo 2 a 1 na série. O jogo 4 das semifinais do Oeste acontecerá nesta quarta-feira, às 22 horas.

George foi o cestinha do time com 32 pontos, além de quatro rebotes, quatro assistências e dois roubos de bola. Kawhi marcou 23 pontos, pegou 14 rebotes, distribuiu seis assistências e dois tocos. Também contribuíram com dígitos duplos na pontuação: Marcus Morris (12), Lou Williams (10) e Montrezl Harrell (11).

Pelos Nuggets, o pivô sérvio Nikola Jokic flertou com um "triple-double" (Dois dígitos em três fundamentos) - foram 32 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Todos os titulares contribuíram em dígitos duplos em pontos: Jerami Grant (11), Gary Harris (10), Paul Millsap (11) e a sensação da primeira rodada dos playoffs, Jamal Murray, teve jogo abaixo do esperado com apenas 14 pontos.