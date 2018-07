Celtics e Jazz vencem e empatam séries pelos playoffs da NBA em 2 a 2

Mesmo enlutado pela recente morte da sua irmã, Isaiah Thomas conseguiu tirar forças dos seus companheiros para ajudar o Boston Celtics a conquistar a segunda vitória consecutiva em Chicago para empatar a série válida pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA em 2 a 2 contra o Bulls ao derrotá-lo por 104 a 95 na noite de domingo.

Há pouco mais de uma semana, a irmã mais nova de Thomas, Chyna, faleceu em um acidente automobilístico no estado de Washington. O jogador do Celtics passou algum tempo com sua família na cidade de Tacoma entre as partidas realizadas em Boston e Chicago. Na segunda delas na casa do Bulls, na noite de domingo, Thomas anotou 33 pontos.

O Celtics desperdiçou uma vantagem que chegou aos 20 pontos no segundo quarto e era de dez no terceiro, quando o Bulls assumiu a dianteira por 65 a 63 com uma ofensiva de 12 pontos, concluída com um disparo de Robin López a 4min35 do fim do terceiro período. Mas aí Thomas teve um desempenho crucial com bandejas seguidas e dez pontos em um ataque de 12 a 0 que colocou o Celtics em vantagem de 75 a 65. Depois, o time conseguiu conter as investidas do Bulls no começo do último quarto.

Al Horford acumulou 15 pontos e 12 rebotes, enquanto Gerald Green acertou quatro arremessos de três e somou 18 pontos para ajudar o Celtics, líderes da Conferência Leste na temporada regular, a reagirem após derrotas nos dois primeiros jogos em Boston, recuperando a vantagem do mando de quadra. O quinto encontro será na quarta-feira, na casa do Celtics.

Jimmy Butler encabeçou a ofensiva do Bulls com 33 pontos e nove assistências. Nikola Mirotic e Isaiah Canaan fizeram 13 pontos cada e Dwyane Wade fechou a noite com apenas 11 pontos. Já o brasileiro Cristiano Felício somou três pontos e três rebotes em dez minutos.

JAZZ VENCE E IGUALA SÉRIE - Com 28 pontos de Joe Johnson, o Utah Jazz superou o Los Angeles Clippers por 105 a 98, em Salt Lake City, na noite de domingo, para igualar em 2 a 2 a série válida pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste.

Johnson, que havia feito a cesta da vitória no primeiro encontro da série melhor de sete jogos, marcou 11 pontos seguidos pelo Jazz durante uma fase crucial do último quarto, incluindo a cesta que deixou o time em vantagem de 91 a 90 quando faltavam 3min55 para o final.

Rodney Hood e Joe Ingles também foram chaves para o Jazz durante esse momento do jogo. E o time precisou de toda ajuda disponível após perder Gordon Hayward com uma intoxicação alimentar no primeiro tempo do encontro.

O Jazz chegou a estar perdendo por sete pontos no começo do quarto período. Mas o Clippers não conseguiu mais recuperar a liderança depois de perdê-la, apesar de ter controlado quase todo o jogo.

Chris Paul terminou com 27 pontos, 12 assistências e nove rebotes para o Clippers, que jogou sem Blake Griffin, que sofreu lesão no pé na partida anterior e ficará fora de todo o restante dos playoffs. Jamal Crawford anotou 25 pontos e DeAndre Jordan marcou 12 e capturou dez rebotes.

Recuperado de lesão no joelho, Rudy Gobert somou 15 pontos e 13 rebotes pelo Jazz. Já o brasileiro Raulzinho conseguiu três rebotes e uma assistências nos pouco mais de sete minutos em que ficou em quadra. A série volta a Los Angeles para o Jogo 5, agendado para terça-feira.

JOGOS DE SEGUNDA

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira com três jogos: Toronto Raptors x Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks x Washington Wizards e Portland Trail Blazers x Golden State Warriors. Raptors e Bucks estão empatados em 2 a 2, o Wizards está em vantagem de 2 a 1 e o Warriors lidera por 3 a 0.