Celtics é o terceiro time da NBA a fechar acordo para patrocínio na camisa

O Boston Celtics se tornou o terceiro time da NBA a fechar um contrato de patrocínio para seu uniforme. Nesta quarta-feira, a franquia mais vencedora da história da liga, com 17 conquistas, anunciou que assinou contrato por "múltiplos anos" com a empresa General Electric, a GE, que irá expor sua logomarca na camisa da equipe a partir da próxima temporada.

O acordo entre Celtics e General Eletric foi motivado pela mudança de localização da empresa, que levou sua sede mundial justamente para Boston no ano passado. A multinacional especialista em tecnologia terá a chance de se popularizar na região, enquanto a equipe receberá auxílio em diversas áreas, como iluminação do ginásio, equipamentos para os departamentos médico e físico, coleta de dados, entre outros.

"A GE estará entrando no Boston Celtics tanto literalmente quanto figurativamente. Sua liderança e inovação, análise e tecnologia vão nos ajudar a ser tão competitivos quanto pudermos em tudo, até em otimizar nossas instalações e equipamentos para o desempenho do jogador. Para deixar claro, a GE nos fará um time e uma organização de basquete melhor e mais esperta", disse o presidente do Celtics, Rich Gotham.

Os detalhes financeiros do acordo e a duração do contrato não foram revelados. A GE irá estampar sua marca na cor branca na parte alta da camisa do Celtics, do lado esquerdo, próxima ao ombro.

Pela primeira vez na história, a NBA liberou as equipes a fecharem contratos de patrocínio para os seus uniformes a partir da temporada 2017/2018. Antes do Celtics, o Philadelphia 76ers já havia fechado com o StubHub, site que conecta compradores e vendedores de ingressos, e o Sacramento Kings com a Blue Diamond Growers, maior marca de alimentos com amêndoas do mundo.