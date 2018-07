Celtics oscila e leva susto, mas impede virada do Knicks na NBA

Em um jogo de altos e baixos do início ao fim, o Boston Celtics acordou no fim e faturou a vitória sobre o New York Knicks por 119 a 114, no Madison Square Garden, em Nova York. As bolas de três foram o principal recurso dos visitantes para buscarem a vitória no início da rodada de Natal da NBA, neste domingo.

Jogando em casa, o Knicks saiu na frente e fechou o primeiro quarto com vantagem de seis pontos no placar. Mas os visitantes viraram o placar no segundo quarto, com 14 pontos de frente, graças principalmente às bolas de três - foram 14 no total, quase sempre em momentos decisivos da partida.

O duelo ganhou em equilíbrio no terceiro e no quarto quartos. Sem desanimar, o Knicks foi para cima e passou a reduzir a vantagem do Celtics até empatar em 112 a 112. Mas, novamente, a bola de três dos visitantes fez a diferença. Faltando pouco mais de 30 segundos para o fim, Marcus Smart cravou mais uma e praticamente definiu a vitória do Celtics.

Isaiah Thomas terminou a partida como cestinha do Celtics, com 27 pontos. Pelo lado do Knicks, Carmelo Anthony brilhou como maior pontuador do jogo, com 29. Derrick Rose, com 25, também se destacou pelos anfitriões.

Com o seu 18º triunfo na temporada regular da NBA, o Celtics sustentou a terceira posição na Conferência Leste. O Knicks, por sua vez, perdeu a chance de subir para o quarto posto. A equipe de Nova York soma 16 vitórias e 14 derrotas no campeonato.