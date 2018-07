Celtics se recupera e vence Pistons com grande atuação defensiva

O Boston Celtics retomou a sua rotina de vitórias na temporada 2017/2018 da NBA. Derrotado pelo San Antonio Spurs na última sexta-feira, o líder da Conferência Leste se recuperou na rodada de domingo e contou com grande atuação da sua defesa para vencer o Detroit Pistons por 91 a 80, fora de casa.

Al Horford marcou 18 pontos e Kyrie Irving registrou 16 pelo Celtics. Os outros destaques do time foram Jaylen Brown e Marcus Smart, ambos com 12 pontos, e Jayson Tatum, com 11, incluindo uma cesta de três na reta final do encontro, o que impediu qualquer chance de reação do Pistons.

O triunfo também teve ares de vingança para o Celtics, pois uma das cinco derrotas do time nesta temporada foi exatamente para a equipe de Detroit, quando sofreu 118 pontos, a cifra mais alta na campanha. Agora, no entanto, levou o Pistons a ter a sua menor produção ofensiva.

O Toronto Raptors obteve a sexta vitória consecutiva ao superar o Sacramento Kings por 102 a 87, fora de casa, no domingo, e assumiu a vice-liderança do Leste, atrás do Celtics. Essa foi a primeira vitória da equipe canadense sobre o time californiano em Sacramento desde 2014.

DeMar DeRozan brilhou com 25 pontos, sendo 13 deles anotados no terceiro quarto, e nove assistências, superando a marca de 12 mil pontos na carreira, enquanto Kyle Lowry somou 15 pontos, 12 rebotes e seis assistências e Serge Ibaka anotou 20. Zach Randolph acumulou 19 pontos e 11 rebotes, sendo o destaque do Kings, o terceiro pior time da Conferência Oeste.

Após brilhar na sexta-feira e derrubar a série invicta do Indiana Pacers, Victor Oladipo teve atuação ainda melhor no domingo. Ele marcou 47 pontos e liderou o time de Indianápolis no triunfo por 126 a 116 sobre o Denver Nuggets. Myles Turner também se destacou com 24 pontos e oito rebotes pelo quinto colocado do Leste, enquanto Trey Lyles fez 25 pelo Nuggets, hoje na quinta posição no Oeste.

Em casa, o New Orleans Pelicans bateu o Philadelphia 76ers por 131 a 124. Jrue Holiday marcou 34 pontos, sendo 19 no quarto período, Antony Davis acrescentou 29, DeMarcus Cousins fez 23 e Rajon Rondo fechou a noite com 18 assistências e 13 pontos pelo sétimo colocado do Oeste. Ben Simmons, com 27 pontos e dez rebotes, e J.J. Redick se destacaram pelo 76ers, que ocupa a nona posição no Leste.

Também pela rodada de domingo da NBA, o Minnesota Timberwolves superou o Dallas Mavericks por 97 a 92. Já o New York Knicks derrotou o Atlanta Hawks por 111 a 107 com 30 pontos de Kristaps Porzingis.

