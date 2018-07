Celtics supera Bulls com show de Rondo na NBA

Kevin Garnett também se destacou pelo Celtics, com 13 pontos e dez rebotes. O Bulls, que não contou com o astro Derrick Rose, lesionado, teve uma sequência de cinco vitórias encerrada e terminou uma sequência de nove partidas como visitante com seis triunfos e três derrotas. Carlos Boozer e C.J. Watson anotaram 22 pontos cada para a equipe.

Com uma cesta de Kobe Bryant a 4,2 segundos do fim, o Los Angeles Lakers derrotou o Toronto Raptors por 94 a 92, fora de casa. Além da cesta decisiva, Braynt comandou a sua equipe no triunfo, com 27 pontos. Já Pau Gasol terminou o duelo com 17 rebotes e 16 pontos. José Calderón, do Raptors, foi o cestinha do duelo com 30 pontos. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 16 minutos e anotou 12 pontos.

Fora de casa, o Miami Heat superou o Atlanta Hawks por 107 a 87, e confirmou a sua boa fase, com dez vitórias nos últimos 12 jogos. A equipe chegou a abrir vantagem de 32 pontos e teve LeBron James como cestinha do duelo, com 23. O pivô ainda obteve 13 rebotes. Já Chris Bosh somou 16 rebotes e 14 pontos. Willie Green foi o principal destaque do Hawks, com 17 pontos.

O Utah Jazz bateu o Memphis Grizzlies por 98 a 88, fora de casa, e encerrou uma sequência de três derrotas. Para isso, contou com as boas atuações de Al Jefferson, com 21 pontos e 15 rebotes, e Gorddon Hayward, com 23 pontos. Rudy Gay liderou o Grizzlies com 21 pontos.

