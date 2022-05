Celtics superam Miami, são campeões do Leste e encaram Warriors na final da NBA

O Boston Celtics será o adversário do Golden State Warriors na grande final da NBA. Na madrugada desta segunda-feira, os Celtics seguraram a tentativa de reação do Miami Heat e venceram por 100 a 96, na casa do rival, encerrando a série melhor de sete jogos por 4 a 3. Com mais um triunfo, a equipe de Boston se sagrou campeã da Conferência Leste.

O equilíbrio marcou a final do Leste, do primeiro ao sétimo jogo. Melhor time da conferência na temporada regular, o Miami venceu a primeira partida, mas permitiu o empate dos Celtics. O roteiro se repetiu no terceiro e quarto jogos. Até que o Boston levou a melhor na quinta partida, forçando o Heat a buscar o empate na sequência. A final, portanto, foi decidida no sétimo e último confronto.

Mas, apesar do duelo parelho em todo o confronto, a sétima partida teve menos imprevisibilidade. Mesmo na casa do rival, os Celtics lideraram do começo ao fim. Chegaram a abrir 17 pontos no segundo quarto. No entanto, não perdeu a atenção diante de um rival que pressionou até o fim na tentativa de reverter a desvantagem.

O título do Leste a vaga na final surpreenderam torcedores, que temiam por uma fraca campanha desde a temporada regular. Os Celtics começaram mal o campeonato e reagiram somente nos últimos jogos, quando alcançaram a vice-liderança da conferência. "O caminho que pegamos para chegar até aqui fez muita gente não acreditar em nós. Pegamos o caminho mais difícil. Parecia que ficaríamos fora", disse Jayson Tatum.

Referência dos Celtics na temporada, ele levou o troféu de MVP das finais do Leste. Ele obteve um "double-double" de 26 pontos e 10 rebotes, além de anotar seis assistências. Jaylen Brown e Marcus Smart registraram 24 pontos cada.

Do outro lado, o Miami Heat lutou até o fim sob a liderança de Jimmy Butler, cestinha da partida, com 35 pontos. Bam Adebayo contribuiu com um "double-double" de 25 pontos e 11 rebotes. E Kyle Lowry anotou 15. "É um daqueles momentos realmente difíceis. Não tem como se preparar para isso... É uma das piores sensações do mundo se dirigir ao seu vestiário depois de um jogo como este", lamentou o técnico do Miami Heat, Erik Spoelstra.

A final da NBA vai começar na noite de quinta-feira, na casa dos Warriors, na Califórnia. O segundo jogo será no mesmo local, no domingo. Na quarta da próxima semana, dia 8 de junho, os Celtics vão jogar em casa, assim como no dia 10. O quinto jogo, se necessário, será novamente na Califórnia, no dia 13. O mando se inverte no dia 16, para o sexto jogo, caso necessário. E o eventual sétimo confronto está marcado dia 19, na casa dos Warriors.