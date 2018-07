Celtics vence a terceira seguida e Clippers amplia invencibilidade na NBA

O Boston Celtics parece ter engrenado na temporada 2017/2018 da NBA. Pela rodada de quinta-feira, a equipe conquistou a terceira vitória consecutiva ao contar com grande atuação de Al Horford e da defesa para superar o Milwaukee Bucks por 96 a 89, fora de casa.

Horford marcou 27 pontos pelo Celtics, que só venceu após perder os dois primeiros jogos do campeonato, sendo um deles exatamente contra o Bucks. E agora com esse triunfo igualou a campanha do time de Milwaukee. Kyrie Irving foi outro destaque do time com 24 pontos e sete assistências.

O jogo foi disputado na UW-Milwaukee Panther Arena, antigamente conhecida como MECCA, que foi a casa do Bucks de 1968 até a mudança para o Bradley Center em 1988. O time decidiu disputar um jogo nesta temporada no antigo ginásio, com capacidade para 11 mil pessoas, como parte das comemorações pelos 50 anos da franquia. A equipe vai se mudar para uma nova casa no próximo campeonato.

O grego Giannis Antetokounmpo foi o cestinha da partida com 28 pontos pelo Bucks, além de ter capturado dez rebotes e dado sete assistências. Já Khris Middleton e Malcolm Brogdon marcaram 15 pontos cada.

O Los Angeles Clippers segue invicto na temporada 2017/2018 da NBA após derrotar o Portland Trail Blazers por 104 a 103, fora de casa, na noite de quinta, graças a uma cesta de três de Blake Griffin no estouro do cronômetro. O arremesso decisivo concluiu a sua grande atuação, com 25 pontos, sendo 16 no quarto período.

DeAndre Jordan somou 18 rebotes e sete pontos pelo Clippers, que ganhou o quarto jogo seguido. Danilo Gallinari e Austin Rivers contribuíram com 16 pontos cada. Damian Lillard fez 25 pontos, sendo 14 no terceiro quarto pelo Blazers, que soma três triunfos em cinco jogos. C.J. McCollum marcou 23 pontos, mas errou um lance livre decisivo a cinco segundos do fim.

Após três derrotas, o Chicago Bulls conseguiu a sua primeira vitória no campeonato ao bater o Atlanta Hawks por 91 a 86, em casa. Cristiano Felício somou quatro rebotes e dois pontos nos 11 minutos que jogou pelo Bulls. Marco Belinelli foi o cestinha do duelo com 23 pontos pelo Hawks.

Um dia após ser surpreendido pelo Dallas Mavericks como visitante, o Memphis Grizzlies se vingou em casa e derrotou o oponente por 96 a 91, em casa. Marc Gasol brilhou com 25 pontos e 13 rebotes, enquanto Mike Conley acrescentou 22. Harrison Barnes foi o cestinha do Mavericks com 22 pontos.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o New Orleans Pelicans superou o Sacramento Kings por 114 a 106, fora de casa, com uma grande atuação de DeMarcus Cousins, que fechou o duelo com 41 pontos e 26 rebotes.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Houston Rockets

Orlando Magic x San Antonio Spurs

Atlanta Hawks x Denver Nuggets

New York Knicks x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Washington Wizards

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors