Celtics vence e impõe recorde negativo ao Magic na NBA

O Celtics, que faz uma temporada irregular, com sete vitórias e nove derrotas, superou os desfalques de Ray Allen e Rajon Rondo para triunfar. Paul Pierce e Brandon Bass, ex-Magic, anotaram 19 pontos cada para a equipe. Já Kevin Garnett conseguiu um "double-double", com 14 pontos e dez rebotes. Dwight Howard foi o destaque do Magic, com 18 pontos e 14 rebotes. O pivô precisa de apenas mais oito pontos para superar Nick Anderson e se tornar o maior cestinha da história da equipe.

Recuperado de uma lesão, Derrick Rose retornou ao Chicago Bulls após quatro partidas afastado e contribuiu para a vitória da equipe, em casa, sobre o New Jersey Nets por 110 a 95. O MVP da última temporada anotou 22 pontos, assim como Richard Hamilton, que ainda distribuiu dez assistências. Já Joakim Noah somou 16 pontos e dez rebotes na quarta vitória seguida do Bulls, que tem a melhor campanha da NBA, com 16 triunfos e três derrotas. Jordan Farmar, com 22 pontos, e Deron Williams, com 16 pontos e dez assistências, foram os destaques do Nets.

O San Antonio Spurs derrotou, fora de casa, o New Orleans Hornets por 104 a 102, liderado por Tim Duncan, que anotou 28 pontos e fez a cesta que definiu a partida quando faltavam menos de 2 segundos para o final do duelo. Já Tony Parker somou 20 pontos e 17 assistências. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 23 minutos, com 12 pontos e seis assistências. Jarrett Jack anotou 26 pontos, mas não impediu a oitava derrota seguida do Hornets.

Líder da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder derrotou com facilidade o Detroit Pistons por 99 a 79, em casa. Russell Westbrook e James Harden foram os cestinhas da partida, com 24 pontos cada. Brandon Knight foi o principal destaque do Pistons, com 13 pontos.

O Atlanta Hawks começou bem uma série de cinco partidas fora de casa ao derrotar o Milwaukee Bucks por 97 a 92. Joe Johnson foi o cestinha do jogo com 28 pontos, sendo 14 no último período, enquanto Josh Smith somou 18 pontos e 13 rebotes. Brandon Jennins, com 21 pontos e 11 assistências, foi o principal jogador do Bucks.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 103 x 83 Washington Wizards

Boston Celtics 87 x 56 Orlando Magic

New Orleans Hornets 102 x 104 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 110 x 95 New Jersey Nets

Milwaukee Bucks 92 x 97 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 92 x 107 Houston Rockets

Oklahoma City Thunder 99 x 79 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 93 x 87 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 101 x 89 Sacramento Kings

Golden State Warriors 90 x 91 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da rodada desta terça-feira na NBA:

Indiana Pacers x Orlando Magic

Charlotte Bobcats x New York Knicks

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Toronto Raptors

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies