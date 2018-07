Celtics vence Knicks, faz 4 a 0 e avança na NBA

Kevin Garnett foi o principal destaque do Boston no triunfo ao marcar 26 pontos e obter dez rebotes. Rajon Rondo também conseguiu um "double-double", com 21 pontos e 12 assistências. Carmelo Anthony foi o cestinha do duelo com 32 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota do Knicks. Já Amare Stoudemire, mesmo com dores nas costas, anotou 19 pontos e obteve 12 rebotes.

O Philadelphia 76ers conseguiu se manter vivo nos playoffs da NBA ao vencer o Miami Heat por 86 a 82, diminuindo a vantagem do rival na série para 3 a 1. O triunfo, de virada, foi conquistado no minuto final, com cestas de três pontos de Jrue Holliday e Lou Williams. LeBron James falhou na última jogada do Heat e Evan Turner converteu dois lances livres para confirmar o triunfo do Philadelphia.

Williams e Turner anotaram 17 pontos cada para o 76ers e Elton Brand conseguiu um "double-double" com 15 pontos e 11 rebotes. James foi o cestinha do duelo com 31 pontos. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira na Flórida e o Miami avançará se conseguir vencer.

O Atlanta Hawks ficou perto da classificação às semifinais da Conferência Leste da NBA ao vencer o Orlando Magic, em casa, por 88 a 85, em duelo definido apenas no estouro do cronômetro, quando Hedo Turkoglu errou uma arremesso de três pontos. Com o resultado, o Hawks abriu 3 a 1 na série.

Jamal Crawford liderou o Atlanta com 25 pontos e Al Horford conseguiu um "double-double" com 14 pontos e 12 rebotes. Dwight Howard foi o cestinha do duelo com 29 pontos e ainda obteve 17 rebotes pelo Magic. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, em Orlando, e o Hawks avança nos playoffs em caso de vitória.

Em casa, o New Orleans Hornets conseguiu empatar a série com o Los Angeles Lakers em 2 a 2 ao derrotá-lo por 93 a 88, em atuação histórica de Chris Paul, que conseguiu um "triple-double", com 27 pontos, 15 assistências e 13 rebotes. Kobe Bryant foi o principal jogador do Lakers com 17 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira em Los Angeles.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira com a disputa de três partidas: Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs, Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers e Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder. O Thunder lidera a sua série por 3 a 0 e avança em caso de novo triunfo.