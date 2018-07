Celtics vence Knicks por 113 a 96 em Nova York e fica perto da vaga

NOVA YORK - A fanática torcida nova-iorquina preparou uma grande festa na noite de sexta-feira no lendário ginásio do Madison Square Garden, que voltava a receber um jogo dos playoffs da NBA depois de sete anos. Mas a alegria durou pouco. Com uma atuação consistente e eficiente, o Boston Celtics comandou as ações desde o início e ganhou fácil do New York Knicks, por 113 a 96, ficando perto da classificação para as semifinais da Conferência Leste da liga norte-americana de basquete.

Agora, o Celtics lidera a série melhor de sete jogos por 3 a 0 e pode garantir a sua classificação já neste domingo, quando volta a jogar em Nova York. Para o Knicks, que contava com o apoio de sua torcida no Madison Square Garden para reagir no confronto, restou a decepção. Sem contar com o armador Chauncey Billups, contundido, e com seu principal jogador, Amare Stoudemire, fora das melhores condições físicas, a equipe da casa foi presa fácil para o rival de Boston.

Principal responsável por levar o Knicks de volta aos playoffs, o que não acontecia desde 2004, Stoudemire está jogando com dores nessa série com o Celtics. No jogo de sexta-feira, por exemplo, ele conseguiu marcar apenas sete pontos, muito abaixo de sua média de 25,3 por partida na temporada. Já o outro grande astro da equipe de Nova York, Carmelo Anthony, pouco produziu diante da forte defesa adversária, terminando com 17 pontos, 11 rebotes e seis assistências.

Do outro lado, o Celtics teve uma noite impecável. Ainda sem contar com o pivô Shaquille O''Neal, que se recupera de contusão e pode voltar no jogo de domingo, o time de Boston deu um show no Madison Square Garden. O cestinha foi Paul Pierce, com 38 pontos marcados. Mas Ray Allen também foi muito bem, com 32 pontos. E Rajon Rondo terminou o duelo com um "triple double" (dois dígitos em três fundamentos diferentes): 15 pontos, 20 assistências e 11 rebotes.

Ainda na noite de sexta-feira, o Atlanta Hawks recebeu o Orlando Magic e venceu por 88 a 84, passando a liderar a série válida pela Conferência Leste por 2 a 1. Destaque para o reserva Jamal Crawford, que foi o cestinha com 23 pontos e ainda acertou uma cesta de três pontos quando faltavam apenas 5,7 segundos para o final do jogo, definindo a emocionante vitória dos donos da casa. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo, no mesmo local.

Outro que assumiu a liderança da sua série na noite de sexta-feira foi o Los Angeles Lakers. Mesmo fora de casa, a equipe derrotou o New Orleans Hornets por 100 a 86 e fez 2 a 1 no confronto. Para isso, os atuais bicampeões da NBA contaram com atuação decisiva do astro Kobe Bryant, que somou 30 pontos. Pau Gasol também esteve bem, com 17 pontos e 10 rebotes. Em busca da vaga nas semifinais da Conferência Oeste, as duas equipes se enfrentam novamente no domingo, no mesmo local.

Neste sábado, pode sair o primeiro classificado nos playoffs. É o Chicago Bulls, que lidera a série por 3 a 0 e depende apenas de mais uma vitória sobre o Indiana Pacers para avançar. O dia ainda terá outras três partidas: Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers x Denver Nuggets e Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs.