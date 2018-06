Celtics vence no sufoco, passa pelo 76ers e vai à final do Leste na NBA

O Boston Celtics está na decisão da Conferência Leste da temporada 2017/2018 da NBA. Maior vencedora da história da liga, a equipe fechou a série melhor de sete jogos diante do Philadelphia 76ers nesta quarta-feira, ao vencer o Jogo 5 em casa, por 114 a 112, selando o 4 a 1 no confronto.

Foi um jogo digno dos melhores momentos desta série. Os dois times fizeram um duelo bastante parelho, o Celtics abriu vantagem no terceiro período, mas o 76ers cortou logo na sequência. Com o placar apertado, então, sobrou tranquilidade ao time de Boston mais uma vez nos minutos finais.

Como em boa parte da série, o Celtics apostou na forte marcação em Embiid e nos arremessadores do 76ers, deixando Ben Simmons mais livre, dado seu arremesso ruim. Mas o armador novato desta vez soube se aproveitar do espaço e encontrou infiltrações no garrafão para marcar seus pontos e distribuir assistências.

Depois de cortar a diferença do adversário, o 76ers chegou a passar à frente no último quarto. Após um arremesso de três de Dario Saric e uma cesta na marra de Joel Embiid, o time de Filadélfia abriu quatro pontos de frente, sua maior vantagem na partida, a três minutos para o fim.

Mas novamente o Celtics não perdeu a calma, cortou a diferença e passou à frente com Jayson Tatum, após erro de Saric. Terry Rozier, em dois lances livres, levou a diferença para quatro pontos, mas J.J. Redick manteve as esperanças do 76ers com uma bola de três. Marcus Smart ainda acertou mais um lance livre, e o time da Filadélfia teve uma última chance a dois segundos para o fim, mas não deu.

O novato Tatum terminou como cestinha do Celtics, com 25 pontos, seguido de Jaylen Brown, com 24, Terry Rozier, 17, e Al Horford, 15. Pelo 76ers, destaque para o 27 pontos e 12 rebotes de Embiid e os 27 pontos e 10 rebotes de Saric. Simmons ainda marcou 18 pontos.

Agora, o Celtics encara novamente na decisão da Conferência Leste o Cleveland Cavaliers, que "varreu" o Toronto Raptors na fase anterior e para quem perdeu na final do ano passado. Já o 76ers segue seu processo de reconstrução sob a liderança dos jovens Embiid e Simmons.

Se Celtics e Cavaliers se enfrentam na decisão do Leste, Houston Rockets e Golden State Warriors duelam na final do Oeste. Os dois times que avançarem destes duelos disputam o título da temporada da NBA.