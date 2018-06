Celtics vence Wizards na prorrogação e segue isolado na liderança do Leste

O Boston Celtics teve dificuldades, mas conseguiu se manter na liderança isolada da Conferência Leste da NBA. Pela rodada de quinta-feira, o time superou o Washington Wizards por 110 a 104, em duelo definido apenas na prorrogação, fora de casa, com grande atuação de Kyrie Irving, que fechou o jogo com 28 pontos, incluindo 12 dos últimos 17 da sua equipe.

+ LeBron decide e garante vitória do Cavaliers sobre o Timberwolves na prorrogação

Jaylen Brown também se destacou, com 18 pontos, sendo cinco na prorrogação pelo Boston. O Celtics, então, conquistou a quinta vitória nos últimos seis duelos e chegou aos 40 triunfos em 56 partidas, seguido de perto pelo Toronto Raptors, que superou o New York Knicks por 113 a 88, em casa, e está com 38 vitórias em 54 partidas.

Otto Porter somou 27 pontos e 11 rebotes e Bradley Beal acumulou 18 pontos e nove assistências pelo Wizards, que segue sem contar com John Wall, lesionado. O time perdeu 22 vezes a posse de bola e ainda converteu apenas 2 de 12 arremessos de quadra na prorrogação, sofrendo a segunda derrota seguida. A equipe de Washington ocupa a quinta posição no Leste.

No Canadá, Jonas Valanciunas liderou o Raptors com 18 pontos e dez rebotes. Michael Beasley foi o cestinha da noite com 21 pontos pelo New York Knicks, que atuou pela primeira vez após Kristaps Porzingis sofrer uma grave lesão no joelho.

Líder da Conferência Oeste, o Golden State Warriors derrotou o Dallas Mavericks por 121 a 103, em casa, na noite de quinta-feira. Stephen Curry fechou o jogo com 20 pontos, oito assistências e sete rebotes.

Kevin Durant somou 24 pontos, nove rebotes, quatro assistências e dois tocos, enquanto Draymond Green se destacou com 12 pontos, dez rebotes, seis assistências, dois tocos e duas roubadas de bola. Astro do Mavericks, Dirk Nowitzki conseguiu 16 pontos, 11 rebotes e dois tocos, enquanto o novato Dennis Smith Jr. marcou 22 pontos pelo pior time do Oeste.

Em casa, o Los Angeles Lakers contou com 20 pontos de Kentavious Caldwell-Pope e também aproveitou os desfalques do Oklahoma City Thunder para batê-lo por 106 a 81, obtendo o oitavo triunfo seguido em casa. Paul George foi o cestinha do jogo com 29 pontos pelo Thunder.

Em duelo definido na prorrogação, o Portland Trail Blazers bateu o Charlotte Hornets por 109 a 103, em casa, com 24 pontos, 14 rebotes e quatro tocos de Jusuf Nurkic. Já o Orlando Magic derrotou o Atlanta Hawks por 100 a 98.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Boston Celtics x Indiana Pacers

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Denver Nuggets

Utah Jazz x Charlotte Hornets

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers