César Guidetti convoca jovens para a disputa da Copa América de basquete

Dias depois de ser anunciado como o novo técnico da seleção brasileira masculina de basquete, César Guidetti já relacionou os jogadores convocados que representarão o País na disputa da Copa América de basquete, que será realizada entre os dias 25 de agosto e 3 de setembro na Argentina, Colômbia e Uruguai.

O novo comandante brasileiro listou jogadores em sua maioria jovens, com média de idade de 25 anos. Em comunicado oficial divvulgado pela Confederação Brasileira de Basquete, Guidetti disse que ainda planeja diminuir a lista de 20 para 12 nomes.

"Vamos disputar esta Copa América com um time de jovens, que vem demostrando qualidade e valores que os credenciam para esta convocação. A expectativa é que joguemos com muita intensidade, sem perder a organização e sempre deixando tudo de melhor que temos dentro de quadra", disse Guidetti por meio do site oficial da CBB.

“Ter um time de jovens, mesclado com alguns atletas experientes nos dará a chance de fazer análises importantes para o futuro da Seleção Brasileira Masculina, especialmente neste início de um novo ciclo. Desejo sucesso aos jogadores e a comissão técnica nesta importante etapa de preparação”, afirmou o presidente Guy Peixoto Jr, por meio do mesmo comunicado.

O Brasil está no grupo A da competição continental, com jogos realizados de 25 a 27 em Medellín, na Colômbia. Porto Rico, México e a própria Colômbia são outros times que compõem a chave.

CONVOCADOS:

Davi Rossetto de Oliveira – armador – 23 anos – 1m80 – Basquete Cearense

Alexey Thiago Pereira Borges – armador – 21 anos – 1m88 – SESI-SP/Franca Basquete

Fúlvio Chiantia de Assis – armador – 35 anos – 1m86 – Vasco da Gama

Arthur Pecos Fernandes – armador – 22 anos – 1m84 – CR Flamengo

George Lucas Alves de Paula – armador – 21 anos – 1m96 – Houston Rockets (EUA)

Deryk Evandro Ramos – ala – 23 anos – 1m85 – UniCEUB/BRBCARD/Brasília

Jimmy Dreher de Oliveira – ala – 27 anos – 1m90 – Mogi das Cruzes/Helbor

Danilo Fuzaro Siqueira – ala – 23 anos – 1m95 – Minas Tênis Clube

Leonardo Simões Mendl – ala – 24 anos – 2m00 – SESI-SP/Franca Basquete

Lucas Dias da Silva – ala/pivô – 22 anos – 2m07 – Paulistano/Corpore

Arthur Henrique Stela Bernardi – ala/pivô – 27 anos – 2m07 – Banrisul/Caxias do Sul Basquete

Antonio Elpídio Ferreira Júnior – ala/pivô – 23 anos – 2m00 – SESI-SP/Franca Basquete

Gemerson da Silva Barbosa – ala/pivô – 24 anos – 2m02 – EC Pinheiros

Bruno Fernandes Correa Cabloco – ala/pivô – 21 anos – 2m02 – Toronto Raptors (Canadá)

Renan Santos Lenz – pivô – 26 anos – 2m06 – Gocil/Bauru

Lucas Fernandes Mariano – pivô – 23 anos – 2m07 – UniCEUB/BRBCARD/Brasília

Rafael Ferreira de Sousa – pivô – 29 anos – 2m09 – SESI-SP/Franca Basquete

Wesley Alexandre Sena da Silva – pivô – 21 anos – 2m11 – Mogi das Cruzes/Helbor

João Paulo Lopes Batista – pivô – 35 anos – 2m06 – CR Flamengo

Rafael Hettsheimeir – pivô – 31 anos – 2m08 – Atenas (Porto Rico)