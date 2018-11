Cesta a meio segundo do fim garante vitória e liderança para o Toronto Raptors

Com uma cesta do ala/armador Danny Green a meio segundo do fim da partida, o Toronto Raptors derrotou o Orlando Magic por 93 a 91, fora de casa, na rodada de terça-feira da temporada regular da NBA, e encerrou uma série de três jogos vitoriosos do adversário. Com o resultado, o time canadense obteve a 14.ª vitória, em 18 jogos, e manteve a liderança da Conferência Leste. A franquia da Flórida perdeu pela nona vez em 18 partidas disputadas.

Kawhi Leonard (com 18 pontos e seis rebotes), Pascal Siakam (com 15 pontos e nove rebotes) e Serge Ibaka (14 pontos e nove rebotes) foram os destaques do Toronto, enquanto que Evan Fournier (27 pontos, sendo o cestinha do jogo), Aaron Gordon (16 pontos e nove rebotes) e Nikola Vucevic (14 pontos e 18 rebotes) foram os principais jogadores do Orlando.

Em um jogo muito disputado, o Portland Trail Blazers venceu o New York Knicks, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York, por 118 a 114. Dois dos quatro quartos terminaram empatados. O time de Nova York foi melhor no primeiro (35 a 33), enquanto que os visitantes obtiveram a maior vantagem no terceiro (31 a 25).

Com 12 vitórias e cinco derrotas, o Blazers mantém o primeiro lugar na Conferência Oeste, enquanto que o Knicks é apenas o 13.º classificado na Conferência Leste, com quatro triunfos em 18 partidas.

Apesar da derrota em casa, o New York Knicks teve o cestinha da partida: o armador Tim Hardaway Jr., com 32 pontos. Pelo lado do Blazers, o destaque foi C.J. McCollum, com 31 pontos, e Damian Lillard, com 29.

MULTA

O ala Kevin Durant, do Golden State Warriors, terá de pagar uma multa de US$ 25 mil (R$ 94 mil) por ter xingado um torcedor durante a partida da última segunda-feira contra o Dallas Mavericks. O momento foi flagrado e as imagens, postadas nas redes sociais.

Confira os resultados da rodada de terça-feira na NBA:

Orlando Magic 91 x 93 Toronto Raptors

Washington Wizards 125 x 118 Los Angeles Clippers

Miami Heat 92 x 104 Brooklyn Nets

New York Knicks 114 x 118 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 117 x 113 Oklahoma City

