Charlotte Bobcats bate Los Angeles Lakers com facilidade na NBA

CHARLOTTE - O Charlotte Bobcats confirmou o seu bom retrospecto diante do Los Angeles Lakers e o derrotou por 109 a 89, em casa, na noite de segunda-feira. Assim, passou a somar oito vitória em 13 confrontos disputados na NBA - a equipe da Carolina do Norte ingressou na liga norte-americana de basquete na temporada 2004/2005.

O resultado também mostra uma queda de rendimento do Lakers na sua série de partidas como visitante. Depois de quatro vitórias consecutivas, a equipe acumula agora duas derrotas seguidas. Gerald Wallace liderou o Charlotte e conseguiu um "double-double", com 20 pontos e 11 rebotes. Já Kobe Bryant anotou 20 pontos para o Lakers e Pau Gasol somou 17 pontos e dez rebotes.

Fora de casa, o Denver Nuggets perdeu para o Houston Rockets por 121 a 102, apesar da boa atuação do pivô brasileiro Nenê Hilário, que terminou a partida com 12 pontos e nove rebotes. Aaron Afflalo, com 17 pontos, foi o outro destaque individual do Nuggets, que está em oitavo lugar na Conferência Oeste, com 31 vitórias e 25 derrotas. Courtney Lee, do Rockets, foi o cestinha do jogo com 22 pontos.

Equipe de melhor campanha da temporada 2010/2011 da NBA, o San Antonio Spurs superou o New Jersey Nets por 102 a 85, fora de casa, e agora soma 46 vitórias em 55 partidas. O argentino Manu Ginobili foi o cestinha da partida com 22 pontos e Tim Duncan obteve um "double-double" com 15 pontos e 11 rebotes. Brook Lopez foi o destaque do Nets, com 11 pontos e dez rebotes.

Resultados de 14 de fevereiro:

New Jersey Nets 85 x 102 San Antonio Spurs

Charlotte Bobcats 109 x 89 Los Angeles Lakers

Detroit Pistons 79 x 84 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 102 x 78 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 81 x 95 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 121 x 102 Denver Nuggets

Jogos de 15 de fevereiro:

Indiana Pacers x Miami Heat

Chicago Bulls x Charlotte Bobcats

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Utah Jazz

Golden State Warriors x New Orleans Hornets