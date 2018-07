Chefão da NBA defende mudanças e quer mais descanso aos atletas

O comissário geral da NBA, Adam Silver, adiantou algumas das novidades da liga para os próximos anos em seu discurso anual do All-Star Game, que foi disputado neste domingo à noite em Nova York. Silver planeja fazer ajustes no calendário, dando aos atletas mais tempo de descanso, além de reduzir o período de pré-temporada. Os polêmicos jogos de "back to back", uma sequência de até quatro partidas em cinco dias, apontados como culpados pelo aumento do desgaste, não devem mais ocorrer. "Acho que podemos fazer uma redução significativa."

Em relação ao formato dos playoffs, por enquanto Silver não prevê mudanças imediatas. Donos de equipes da Conferência Oeste defendem alterações no sistema de classificação, já que há times mais fortes do que no Leste. "Sou um defensor do sistema de conferências e divisões. Você pode fazer alguns ajustes, mas também temos equipes da Conferência Leste que não querem mudar e os proprietários do Oeste que dizem que uma mudança é necessária. Faremos consideração cuidadosa", discursou. "Se houvesse uma solução simples, eu já a teria aplicado há algum tempo."

O comissário defendeu o diálogo para encontrar uma fórmula mais adequada para o Draft (o sistema de escolha de novos jogadores). A discussão tem sido enorme na NBA, já que algumas equipes estão sendo acusadas de perder os jogos intencionalmente para terem mais chances de ficar com as primeiras escolhas. As propostas de mudanças para os próximos anos serão avaliadas na reunião com os proprietários em abril.