Chicago bate Toronto e fica perto dos playoffs da NBA

O Chicago Bulls deu um importante passo para garantir a última vaga da Conferência Leste nos playoffs da NBA ao vencer um confronto direto. Na noite de domingo, fora de casa, a equipe derrotou o Toronto Raptors por 104 a 88, assumindo a oitava colocação da sua conferência.

O Bulls tem 39 vitórias e 41 derrotas e vai enfrentar Boston Celtics e Charlotte Bobcats nos seus dois últimos jogos na temporada regular da NBA. Já o Raptors, com 38 triunfos e 42 reveses, vai duelar com Detroit Pistons e New York Knicks.

O armador Derrick Rose fez 26 pontos e foi o principal destaque do Bulls. O pivô Joakim Noah também foi decisivo, com 18 pontos e 17 rebotes. Sonny Weems e Andrea Bargnani fizeram 18 pontos e foram os cestinhas do Raptors.

Em duelo que pode se repetir nos playoffs, o Orlando Magic venceu o Cleveland Cavaliers por 98 a 92, fora de casa. O pivô Dwight Howard foi o cestinha da partida, com 22 pontos, e ainda pegou 13 rebotes. Com LeBron James sendo poupado, Delonte West foi o principal destaque do Cavs, com 21 pontos. O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão atuou por 21 minutos, com quatro pontos e quatro rebotes.

Mesmo com Kobe Bryant de volta, o Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Portland Trail Blazers por 91 a 88. LaMarcus Aldridge comandou o Blazers e deixou a partida com um "double-double", com 24 pontos e 11 rebotes, assim como Marcus Camby, com 17 rebotes e dez pontos.

Kobe fez 20 pontos e viu as boas atuações do espanhol Pau Gasol, com 23 pontos e 12 rebotes, e de Lamar Odom, com 16 pontos e 15 rebotes. Eles, porém, não evitaram a sexta derrota do Lakers nas últimas nove partidas.

Com grande atuação de Amare Stoudemire, o Phoenix Suns derrotou o Houston Rockets por 116 a 106. O ala-pivô anotou 35 pontos e pegou 13 rebotes e teve o auxílio do canadense Steve Nash, com 23 pontos e 11 assistências. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 16 minutos, com seis pontos e quatro rebotes. O argentino Luis Scola foi o principal jogador do Rockets, com 30 pontos.

Confira os resultados dos jogos de domingo:

Cleveland Cavaliers 92 x 98 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 88 x 91 Portland Trail Blazers

New York Knicks 98 x 111 Miami Heat

Toronto Raptors 88 x 104 Chicago Bulls

New Orleans Hornets 114 x 86 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 120 x 117 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 116 x 106 Houston Rockets

Confira os jogos de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Detroit Pistons x Toronto Raptors

New Jersey Nets x Charlotte Bobcats

New York Knicks x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks