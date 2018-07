Chicago Bulls bate Atlanta Hawks e abre 3 a 2 nos playoffs da NBA

CHICAGO - O Chicago Bulls derrotou o Atlanta Hawks por 95 a 83, em casa, no único jogo da noite da última terça-feira pelos playoffs da NBA. Com isso, o time abriu 3 a 2 na série melhor de sete e está a uma vitória de avançar à final da Conferência Leste, na qual enfrentaria Boston Celtics ou Miami Heat - a equipe da Flórida lidera sua série por 3 a 1.

A equipe de Chicago comandou as ações no primeiro quarto e chegou a abrir 11 pontos de vantagem. O Atlanta se recuperou e foi encurtando a liderança ao longo da partida. O último quarto começou com apenas um ponto de diferença, mas, com um jogo dominante, o Bulls venceu o período derradeiro por 26 a 15 e selou o triunfo.

Derrick Rose novamente comandou a vitória. O jogador mais valioso da temporada (MVP, na sigla em inglês) anotou 33 pontos, além de nove assistências, e contou com a colaboração do ala Luol Deng. Inspirado, o jogador do Sudão marcou 23 pontos. Carlos Boozer também foi decisivo, com um "double-double": 11 pontos e 12 rebotes.

Pelo lado do Hawks, o armador Jeff Teague foi o maior pontuador, com 21 pontos, além de sete assistências. Josh Smith, com 16 pontos, Joe Johnson, com 15, e Al Horford, que conseguiu um "double-double", anotando 12 pontos e dez rebotes, também tentaram, mas não conseguiram impedir a derrota.

Melhor campanha da NBA na temporada, o Chicago Bulls precisa apenas de uma vitória nas últimas duas partidas para garantir vaga na decisão do Leste. As equipes fazem o jogo seis nesta quinta-feira, em Atlanta, e, se necessário, o confronto sete acontecerá no domingo, novamente em Chicago.

Nesta quarta-feira, os playoffs da NBA têm sequência com duas partidas. O Miami Heat recebe o Boston Celtics podendo fechar a série em caso de vitória. Pela Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies se enfrentam em Oklahoma, com a série empatada em 2 a 2. Quem passar de Thunder e Grizzlies enfrenta o Dallas Mavericks, que já garantiu vaga na decisão com uma "varrida" por 4 a 0 na série contra o Los Angeles Lakers.