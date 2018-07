Chicago Bulls bate Indiana Pacers e avança nos playoffs da NBA

CHICAGO - Melhor equipe da temporada regular da NBA, o Chicago Bulls está classificado para as semifinais da Conferência Leste. Na noite de terça-feira, o time derrotou o Indiana Pacers por 116 a 89, em casa, e fechou a série, válida pela primeira rodada do mata-mata em 4 a 1. Antes do Bulls, apenas o Boston Celtics havia avançado nos playoffs.

Campeão pela última vez em 1998, o Chicago enfrentou dificuldades nos anos seguintes após a saída de Michael Jordan e havia se classificado para as semifinais da Conferência Leste da NBA apenas em 2007. Agora, a equipe vai enfrentar o vencedor do confronto entre Orlando Magic e Atlanta Hawks.

Derrick Rose liderou o Bulls em mais um triunfo e foi o cestinha do duelo com 25 pontos. Luol Deng, com 24 pontos e sete assistências, e Joakim Noah, com 14 pontos e oito rebotes, também tiveram boas atuações. Danny Granger anotou 20 pontos para o Pacers e Tyler Hansbrough conseguiu um "double-double" com 14 pontos e 11 rebotes.

Em casa, o Los Angeles Lakers desempatou a série contra o New Orleans Hornets e fez 3 a 2 ao triunfar por 106 a 90, ficando a um triunfo de avançar às semifinais da Conferência Oeste da NBA. O sexto duelo entre as equipes será disputado na quinta-feira em Nova Orleans.

O astro Kobe Bryant foi o principal anotador do Lakers com 18 pontos, enquanto Pau Gasol somou 16. Já Andrew Bynum conseguiu um "double-double" com 18 pontos e dez rebotes. Trevor Ariza, do Hornets, foi o cestinha do duelo com 22 pontos e Chris Paul obteve dois dígitos em dois fundamentos, com 20 pontos e 12 assistências.

O Orlando Magic evitou a sua eliminação nos playoffs da NBA ao superar o Atlanta Hawks por 101 a 76, em casa, diminuindo a vantagem do adversário na série, válida pela primeira rodada da Conferência Leste, para 3 a 2. As equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira em Atlanta e o time da casa avança em caso de vitória.

Jason Richardson, que cumpriu suspensão na partida anterior, foi o principal jogador do Magic com 17 pontos. Já Dwight Howard teve desempenho mais discreto, com apenas oito pontos e oito rebotes. Josh Smith, do Hawks, foi o cestinha do duelo com 22 pontos e ainda conseguiu um "double-double" ao obter 11 rebotes.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta-feira com a disputa de três partidas: Miami Heat x Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets. Heat, Grizzlies e Thunder lideram suas respectivas séries por 3 a 1 e avançarão caso triunfem novamente.

